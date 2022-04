“He roto mis límites”, Andrea Sánchez, ganadora del Ironman México Acapulco 2022

La Riviera Diamante de Acapulco, Guerrero, provocó este domingo la euforia de los amantes del triatlón con la realización del evento deportivo Ironman México 70.3, teniendo como ruta las principales calles del puerto guerrerense hasta llegar a la meta que se ubicó en el hotel Pierre Mundo Imperial.

Para esta edición, participaron mil 500 atletas de 28 países que se batieron en una reñida disputa durante 70.3 millas que incluyó las tres disciplinas del triatlón: natación, ciclismo y carrera a pie; sin embargo, fueron los mexicanos quienes se llevaron los primeros lugares de la competencia.

Sin duda, los triatletas que se llevaron las palmas y el reconocimiento del público, fueron Andoni Valencia, ganador de la rama varonil y la mexiquense Andrea Fernanda Sánchez, campeona femenil que, tras cruzar la meta, expresó su sentir y las dificultades por las que pasó para coronarse en esta segunda edición del Ironman México en Acapulco.

La mexicana, Andrea Fernanda Sánchez, fue la primera mujer en cruzar la meta del @IronmanMexico en @MIHotelPierre con un tiempo de 04:52:37 horas #IM703Acapulco 🏊🏻‍♂️🚴🏼‍♂️🏃🏻‍♂️@Publisport_MX@PublimetroMX pic.twitter.com/qRG3I6QPqu — Yunior Carteño (@yuniorcrt8) April 3, 2022

Andrea, que dedicó su triunfo a su familia, equipo de entrenamiento y amigos, contó lo importante que fue para ella ganar la contienda luego de no participar en ediciones anteriores por lesiones y razones personales.

“Muy contenta porque ya tenía dos años que no competía por múltiples lesiones y razones personales. Entonces venir aquí es como mi primera competencia. Se siente muy muy padre el lograr este sueño y volver a saber que he roto mis límites, que a pesar de todo lo que me pasó estamos aquí, triunfando otra vez”, expresó.

Éstas fueron las palabras de Andrea Fernanda Sánchez tras ganar la rama femenil del @IronmanMexico que se llevó a cabo en la Riviera Diamante de Acapulco, Guerrero 🏊🏻‍♂️🚴🏼‍♂️🏃🏻‍♂️#IM703Acapulco@Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/eiMRAwuD2z — Yunior Carteño (@yuniorcrt8) April 3, 2022

Además la campeona femenil tiene claros cuáles son sus objetivos a futuro y aseguró que trabajará duro con miras al Mundial de Ironman que se llevará a cabo el próximo año en Finlandia.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

[ Mantén en orden la azotea de tu hogar ]

Asimismo, el campeón de la rama varonil, Andoni Valencia, primer triatleta en cruzar la línea de meta, contó cómo fue su experiencia en el Ironman México de Acapulco.

“Sentí mucho calor, a pesar de que me sentí muy bien, a partir del kilómetro 12 me costó un poquito la carrera. Tuve muy buenas sensaciones desde el agua. La bici fue muy rápida, no había mucho viento, eso estuvo muy bien. Mantuve la punta de la bici y la verdad me divertí mucho. Estuvo muy buena la carrera”, declaró.

Andoni Valencia de Guadalajara, es el primer atleta en cruzar la meta del @IronmanMexico instalada en @MIHotelPierre con un tiempo de 04:09:05 horas 🏊🏻‍♂️🚴🏼‍♂️🏃🏻‍♂️#IM703Acapulco @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/vcue7RyWbb — Yunior Carteño (@yuniorcrt8) April 3, 2022

El atleta de 23 años también compartió cómo fueron sus inicios en el triatlón, pues comenzó a practicarlo justo al comienzo de la pandemia de coronavirus gracias a su novia.

“Empezó la pandemia, yo fui a ver a mi novia al Iron de La Paz. Ella lo hizo para divertirse, dije ‘está chido’. Empecé a entrenar, hice mi primer 70.3 y me encantó”, sentenció.

Ganadores

Rama femenil:

1ero: Andrea Fernanda Sánchez de Edomex, México.

2do: Úrsula Legaria Menendez de Puebla, México.

3ero: Indre Sabaliunaite de Washington, Estados Unidos.

Rama varonil: