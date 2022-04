Tigres levanta la mano para participar en la Copa Libertadores

Tras la invitación del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez hacia los clubes de Pachuca y León para que participen en la Copa Libertadores, Miguel Herrera aceptó que para los Tigres participar nuevamente en el torneo sudamericano es algo que ilusiona.

Aunque hay muchas adversidades y la calendarización de la Liga MX no ayuda a que los equipos mexicanos, el hecho que las puertas parecen de nuevo estar abiertas para los clubes aztecas, genera esperanzas para un posible regreso.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

“Claro que nos encantaría volver a un torneo importante como este, ojalá se apuren los tiempos para poder asistir, de repente México se convierte en una liga juega en dos diferentes confederaciones y a veces se complica, por eso de repente es difícil regresar a jugar Copa América como libertadores, sería algo interesante, te da mucho realce y la competencia es elevada”

“El futbol mexicano es visto en muchos lados, se le ve con buenos ojos no nada más a Tigres sino a todo el futbol mexicano, son equipos que dan buena batalla, disputan con inteligencia y tienen ganas de trascender los juegos, eso a la gente de Conmebol le interesa, pero reitero, no depende de nosotros, sino de los tiempos y coordinar las dos confederaciones que no es fácil, pero ojalá se pueda dar otra vez, porque es importante y ayudar a elevar el nivel del futbol mexicano” destacó.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

De momento la invitación solo fue realizado para el grupo Pachuca y Jesús Martínez por la buena relación que tiene el directivo mexicano con el presidente de la Conmebol, aunque de momento no hay una postura oficial de Martínez.

El futbol mexicano ha dado pasos hacia adelante para acercarse a la MLS, por lo que pensar en un posible regreso a los torneos sudamericanos aún es algo lejano.