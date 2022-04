Jesús Sánchez explota con sus compañeros en Chivas: “Ya déjense de mam…”

Las cosas en Chivas no han funcionado completamente bien, y algunos jugadores ya comienzan a mostrar un poco de frustración, en busca de alentar a sus compañeros.

Así lo mostró Jesús Sánchez, uno de los capitanes del Rebaño, quien pidió a sus compañeros dejarse “de mamadas” y cambiar la inercia negativa del plantel.

En un video publicado por Chivas TV, ‘Chapo’ Sánchez mandó un mensaje al vestidor, tras el empate de último minuto que sufrió ante Atlas, en el Clásico tapatío.

“Era un partido especial para dar un golpe en la mesa y no lo hicimos por los pequeños detalles, tenemos que dejarnos de mamadas, de mamadas, cumplir con lo que nos toca, sin poner pretextos y sin quejarnos, todos los putos días nos quejamos, nos quejamos y basta; tenemos que trabajar todos los putos días para ganarnos un pinche puto lugar y cambiar la inercia”, señaló.

Por otra parte, Jesús Sánchez aseguró que el equipo de Chivas indicó que todos deben dar lo mejor de sí, día a día.

“Me incluyo porque me está faltando algo porque no estoy jugando y todos tenemos que dar más, no nos podemos conformar con venir a entrenar; tenemos que dar más, más, más. Este equipo tiene que ser ganador todos los putos días y yo vengo todos los putos días con la convicción de ser mejor y partirme la puta madre por ustedes y por ustedes también; pero todos tenemos que pensar igual, no meternos el pie entre nosotros”, agregó.

Jesús Sánchez, uno de los jugadores con más temporadas en la institución rojiblanca, ha sumado tres juegos en este torneo, en donde acumula 144 minutos y dos tarjetas amarillas.

