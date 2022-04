Cuauhtémoc Blanco propone a Marcelo Bielsa para dirigir al Tri

La Selección mexicana clasificó a la Copa del Mundo de Catar 2022; sin embargo, Gerardo Martino ha sido muy criticado, pues se sufrió de más en las eliminatorias de la Concacaf, aunque todo indica que el puesto lo tiene muy seguro.

A pesar de ello, algunos nombres ya han comenzado a sonar para posibles reemplazos de Gerardo Martino. El exfutbolista y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ya dio el nombre de su candidato para tomar las riendas del Tricolor.

Marcelo Bielsa es el director técnico que Cuau propone para dirigir a la Selección mexicana, a quien conoció con el América y considera que sería el estratega ideal para el combinado tricolor.

“Me encantaría que estuviera Bielsa para la Selección mexicana, yo siempre lo he propuesto, se me hace uno de los mejores entrenadores. Me tocó estar con él, sí es un poco estricto, pero al final de cuentas es apasionado por el futbol”, dijo Cuauhtémoc Blanco a TUDN.

El exgoleador azteca no dejó la oportunidad de hablar de la actualidad de la Selección mexicana. “Yo veo al equipo que le falta alegría, que se diviertan en la cancha pero con responsabilidad. Eso yo lo hacía, me divertía pero son responsabilidad y cuando hay que defender, hay que defender. Lo más bonito del futbol es divertirse, pónganse de acuerdo, luchen y sacrifiquen”.