Arrancan las Grandes Ligas con mucho poder mexicano

Nuevamente la sangre mexicana estará presente en las Grandes Ligas cuando la temporada de la MLB 2022 de la voz de “¡play ball!” a partir de este jueves.

(Mark J. Terrill/AP)

Serán 15 los peloteros mexicanos que estarán de inicio en los rosters principales de distintos equipos de las Mayores, pero otros como Isaac Paredes o Roberto Ramos quedarán atentos en las menores porque en cualquier momento pueden ser requeridos por Rays y Red Sox, respectivamente.

“Cada vez hay más peloteros mexicanos y cada vez tienen más oportunidades de demostrar que el molde del jugador mexicano con el que crecimos, de solo lanzadores, ya no es tal. Ahora hay peloteros de posición como los Urías Luis y Ramón (ambos son paradores en corto), Alex Verdugo (jardinero) o Alejandro Kirk, que es un catcher que batea”, analizó Eitán Benezra, especialista de beisbol de la cadena ESPN.

“Son peloteros que pueden competir con las mismas condiciones y eso me anima much porque cumplen con condiciones y tienen herramientas que antes no tenían o se creía que no tenían. Hay un buen contingente y tendremos peloteros mexicanos en roles protagónicos en varios equipos de las Ligas Mayores”, agregó.

Aunque Julio Urías volverá a acaparar la atención de la legión azteca en la MLB por su rol protagónico con los Dodgers de Los Ángeles, no hay que perder de vista a otros lanzadores como Luis Cessa, Giovanny Gallegos o Andrés Muñoz.

“No sé si Luis Cessa va a terminar siendo una pieza fundamental de los Rojos de Cincinnati, de igual manera Giovanny Gallegos que tuvo 14 salvamentos la campaña anterior aprovechando los problemas del ‘closer’ dominicano Alex Reyes y él hizo el trabajo. Hay otro nombre que debemos tomar en cuenta porque ya esta sano, está tirando 100 millas y porque puede pelear por un puesto de cerrador: Andrés Muñoz con Seattle. Me parece que ese muchacho la va a romper pronto y ojalá se mantenga con salud para demostrar lo que puede hacer”, mencionó otro especialista en el tema, Jorge Eduardo Sánchez también de ESPN.

Luego de un largo paro laboral que se solucionó a tiempo, la nueva campaña de a Major League Baseball 2022 arranca este jueves con siete encuentros entre los que destacan el primero de ellos entre Brewers ante Cubs, y el debut de los campeones Braves ante Cincinnati Reds.

Bravos tienen un equipazo: Sánchez

Aunque ya han pasado más de 20 años de que un equipo campeón repitió en la campaña siguiente (New York Yankees), Jorge Eduardo Sánchez pide no descartar a los actuales monarcas Atlanta Braves.

“Bravos tiene tremendo equipo y puede pensar otra vez en una serie mundial. No está fácil, es prácticamente imposible tapar la salida de Freddie Freeman porque ¿quién te puede ofrecer esa consistencia, su promedio de bateo, anotar carreras, pegar cuadrangulares, 100 producidas, ser clutch, ser líder? Pero la llegada de Matt Olson no desentona, a mi me parece que Olson puede hacer un gran trabajo, puede ayudar”, afirmó.

LOS MEXICANOS EN GRANDES LIGAS:

NOMBRE EQUIPO POSICIÓN LUGAR DE NAC.

Ramón Urías Baltimore Orioles Short Stop Magdalena de Kino, Sonora

Alex Verdugo Boston Red Sox Jardinero Tucson, Arizona (ascendencia mexicana)

Alejandro Kirk Toronto Blue Jays Catcher Tijuana, Baja California

José Urquidy Houston Astros Pitcher Mazatlán, Sinaloa

Andrés Muñoz Seattle Mariners Pitcher Los Mochis, Sinaloa

Sergio Romo Seattle Mariners Pitcher Brawley, California (ascendencia mexicana)

Gerardo Carrillo Washington Nationals Pitcher Guadalajara, Jalisco

Luis Cessa Cincinnati Reds Pitcher Córdoba, Veracruz

Daniel Duarte Cincinnati Reds Pitcher Huatabampo, Sonora

Luis Urías Milwaukee Brewers Short Stop Magdalena de Kino, Sonora

Giovanny Gallegos St. Louis Cardinals Pitcher Ciudad Obregón, Sonora

Humberto Castellanos Arizona Diamondbacks Pitcher Tepatitlán, Jalisco

Oliver Pérez Arizona Diamondbacks Pitcher Culiacán, Sinaloa

Víctor González Los Ángeles Dodgers Pitcher Tuxpan, Veracruz

Julio Urías Los Ángeles Dodgers Pitcher Culiacán, Sinaloa