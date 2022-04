Toluca viene de atrás y consigue agónico empate frente a Rayados

Cuando parecía que los Rayados se llevaban de Toluca los tres puntos, los Diablos Rojos empujaron con todo en los últimos minutos y consiguieron un punto de recompensa al empatar de último minuto a dos goles con penal cobrado por Leonardo Fernández.

El equipo del “Rey Midas” inició conectado el encuentro, con Jesús Gallardo siendo el hombre más desequilibrante por la banda izquierda, así como Joel Campbell por la banda derecha; el costarricense a los diez minutos arrastró el balón dentro del área en donde se encontró con muchas facilidades de la defensa escarlata que no pudieron detenerlo más que con una falta cometida por Jorge Torres Nilo que sancionó el silbante Eduardo Galván como pena máxima.

[ Cuida y ahorra usando energías verdes ]

Para los que les gustan los números y las cábalas, la primera anotación de los regios llegó por el camiseta número once de los Rayados, Maximiliano Meza, quien cobró desde los once pasos a los once minutos para marcar la primera anotación para los visitantes que se mostraron más peligrosos desde los primeros minutos del encuentro.

El Toluca se sobrepuso al golpe anímico de ir abajo en el marcador y con un Leonardo Fernández muy participativo se encontraron con un balón parado a los linderos del área al minuto 29, siendo el mismo uruguayo el encargado de mandar a guardar el esférico con un soberbio tiro libre que engaño completamente a Esteban Andrada quien colabora para el empate de los choriceros.

📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽ ⚽ ⚽LAZOOO!!! ‘Leo’ Fernández empató el encuentro con un disparo de tiro libre.



Toluca 1-1 Rayados#LigaBBVAMX ⚽ #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/BF0qdlTM9j — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 7, 2022

Poco les duro el gusto a los locales debido a que nuevamente Joel Campbell al minuto 35, le devolvió la ventaja a los de la Sultana del Norte, con un ataque a rápida velocidad y toques de primera intención que culminó con un centro de Jesús Gallardo que cruzo toda el área chica apareciendo el Tico de sorpresa para de cabeza empujar el balón para el segundo tanto albiazul.

En la segunda parte los norteños se dedicaron a cuidar el resultado al fiel estilo de Vucetich pero el plan no les resultó ya que al último minuto del tiempo complementario los locales consiguieron el empate con gol de Leonardo Fernández vía penal tras falta de César Montes quien jalo a un atacante de la playera recurriendo al VAR para analizar la jugada.

¡De último minuto!



Toluca encontró el gol del empate al final del encuentro ante Rayados.



'Los Diablos' y 'La Pandilla' dividieron puntos en partido pendiente de la #Jornada4 pic.twitter.com/z4LM9zP206 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 7, 2022

Punto que sabe a victoria para los escarlatas que llegaron a 17 unidades quien conservó la séptima posición frente a los Rayados que se quedaron en la octava con 16 puntos que salieron con el enojo a flor de piel al encarar al arbitro al silbatazo final.