Cristiano Ronaldo se disculpa tras romper celular de un aficionado

Luego de la derrota del Manchester United ante el Everton, en el duelo correspondiente a la jornada 32 de la actual temporada de la Premier League, Cristiano Ronaldo perdió la cabeza y le rompió el celular a un aficionado que se acercó a él al término del cotejo.

La reprobable acción del atacante portugués no pasó por desapercibido en redes sociales y fue muy criticado, por lo que Cristiano Ronaldo no tardó en disculparse públicamente con el aficionado al que le rompió el móvil.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

El Manchester United no atraviesa un buen momento, pues actualmente se mantiene fuera de puestos europeos en la Premier League, al ocupar el séptimo lugar en la tabla general.

La derrota ante el Everton reafirmó el mal paso de los Red Devils, pues cayeron ante uno de los equipos que ocupa los últimos sitios de la tabla, razón que enfureció a Cristiano Ronaldo.