Barcelona y Eintracht, por su pase a las semifinales de la Europa League

El Barcelona afronta este jueves la vuelta de cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou, en un desenlace sin margen de error para los de Xavi Hernández, tras el ‘combate nulo’(1-1) de la ida en Frankfurt que deja la eliminatoria abierta para ambos equipos.

El cuadro culé llega al partido inmerso en un ‘déjà vu’ desde su llegada a la Europa League. En la ida reina el caos y en la vuelta aparece la lucidez, como ya ocurrió ante Napoli y Galatasaray. Por ello, los azulgranas esperan repetir el guion y conseguir el pase a las semifinales ante su afición en el Camp Nou.

Entre el ambiente, las bengalas, y un Eintracht muy motivado en su fortín, el Barça no entendió que tocaba ser agresivo, por lo que fue castigado por la verticalidad de los alemanes en la ida. Pese a ello, el conjunto catalán encontró vida en un chispazo entre Ferran Torres y Frenkie de Jong, que sirvió para neutralizar una noche gris.

Tras sobrevivir al primer envite, el Barcelona recuperó la mentalidad ganadora ante el Levante el pasado domingo, ganando in extremis con un zarpazo del recuperado Luuk De Jong, el héroe silencioso de Xavi, que sigue justificando su presencia a base de goles vitales. Así, el cuadro culé interiorizó la lección aprendida en Frankfurt con un cambio de actitud.

Esta vez, el conjunto blaugrana estará respaldado por su afición en el duelo más importante de la temporada, a diferencia de las eliminatorias anteriores, donde los locales apenas pudieron disfrutar del juego de los de Xavi en la ida de dieciseisavos y octavos.

Sin embargo, el partido de este jueves será una final adelantada para el cuadro culé, por lo que el club pidió a los socios que cediesen sus asientos si no podían asistir para convertir el Camp Nou en un festín con las gradas llenas.

El equipo goza de una regularidad premiada en la competición doméstica, haciendo gala de una imbatibilidad única con la mejor racha vigente de Europa sin perder en liga, con 15 partidos. De este modo, esperan seguir con la misma dinámica en la competición continental, donde siguen invictos en Europa League.

Para este duelo de vuelta, Xavi tiene ahora dónde elegir en ataque, al recuperar a Memphis por lesión y contar con un Luuk de Jong, que no ha perdido el olfato goleador tras superar la covid-19. Aun así, el joven Ansu Fati, también recuperado, sigue sin fecha concreta de retorno.

En defensa, el lateral estadounidense Sergiño Dest ha entrado en la lista de convocados, en la que también se encuentra Gerard Piqué, pese a no tener el alta médica, mientras que no estarán disponibles Sergi Roberto y Umtiti por lesión, y Dani Alves al no estar inscrito en la competición.

EL EINTRACHT SUEÑA CON LLEGAR POR SEGUNDA VEZ A SEMIFINALES

Por su parte, el Eintracht llega a Barcelona con el sueño de poder volver a disputar unas semifinales de la Europa League, como ya ocurrió en 2019 tras batir al Benfica en los cuartos de final. Y para conseguirlo, la afición volvió a mostrar su imperioso apoyo a los jugadores solicitando 35 mil entradas para el histórico duelo, pese a que los germanos solo han recibido alrededor de cinco mil.

Los de Oliver Glasner saben de la dificultad del reto, aunque se agarran a su gran recuerdo de esta edición al vivir una noche mágica ante el Real Betis en octavos de final, consiguiendo pasar de ronda con un tanto en el añadido de la prórroga.

Los alemanes, que llegan tras perder (1-2) ante el Friburgo en la Bundesliga y dejar atrás una racha de seis encuentros oficiales invictos, son conscientes de que el Barça arriesgará mucho más en la vuelta ante su afición.

Sin embargo, las ‘águilas’ perderán para el choque al central brasileño Tuta por sanción y al alemán Christopher Lenz por lesión, mientras que el centrocampista suizo Djibril Sow ha entrado en la convocatoria tras sufrir una distensión en la rodilla el pasado domingo en Bundesliga.

