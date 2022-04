Niño agredido por Cristiano Ronaldo rechaza su invitación a Old Trafford

Luego de que se hiciera viral el video donde Cristiano Ronaldo le da un manazo a un niño de nombre Jake Harding y le tira su teléfono, el portugués se vio obligado a ofrecer disculpas y para tratar de reparar el daño, invitó al pequeño a un partido a Old Trafford, casa del Manchester United, pero fue rechazado.

Cristiano Ronaldo sorry for ‘outburst’ after appearing to slap boy’s phone out of his hand https://t.co/tk5hLJhRf8 #Ronaldo pic.twitter.com/n1HDJE8cCv — Gulf Today (@gulftoday) April 10, 2022

Según Sarah Kelly, madre de Jake, el joven no quiere ver a Cristiano Ronaldo tras el incidente y además recalcó que él es seguidor del Everton.

“Tal y como yo lo veo, si alguien le agrediera en la calle y luego nos pidiera ir a cenar, no lo haríamos. Sólo porque es Cristiano Ronaldo, ¿por qué íbamos a hacerlo? Es como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no lo hacemos. Hemos rechazado amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado muy claro. No son mis palabras, son las de mi hijo. Al fin y al cabo, se trata de esto. Le ha afectado más a él que a mí, así que se lo he puesto todo para que tome su propia decisión: no quiere ir al United, no quiere ir a ver a Ronaldo. Lo único que digo ahora es que está en manos de la policía”, declaró la señora al sitio Liverpool ECHO.

Sarah Kelly

Por otro lado, Sarah fue efusiva en sus elogios al Everton, que ha ofreció a Jake una camiseta firmada por Jordan Pickford y Richarlison, entradas para los partidos y la posibilidad de conocer a los jugadores en algún momento del futuro.

Sarah Kelly

“El Everton es el club del pueblo y se ha portado muy bien con Jake. Ha sido muy bonito verlo porque de algo horrible salió algo bonito”.

Sarah Kelly y su hijo Jake Holding. (Facebook.)