Critican a Chivas por correr a Michel Leaño por YouTube

Mal y de malas en Chivas. El equipo anunció este jueves la destitución de Marcelo Michel Leaño, luego de la derrota del Rebaño Sagrado ante los Rayados de Monterrey, decisión que fue celebrada por un gran número de afición rojiblanca.

Sin embargo, el Guadalajara no tardó en recibir críticas en redes sociales, por la manera de anunciar la salida del estratega mexicano, pues lo hizo mediante un video en YouTube, donde apareció el conductor de Chivas TV, a dar la ‘exclusiva’.

“Puedo decirles de primera mano que Marcelo Michel Leaño no es más técnico del primer equipo. Se los digo porque estuve en la reunión, está fresca la información, hay que esperar la comunicación oficial del club. No tengo mucho qué decir, el equipo no está bien, no está donde debe. Está mañana desde muy temprano se juntaron en la dirección deportiva aquí en Verde Valle”, fueron algunas de las palabras del conductor.

Después de comunicarlo en YouTube, Chivas emitió el comunicado.

Aficionados y principalmente prensa criticó la forma en que dio a conocer la noticia, considerando que no hubo seriedad en ello.

Los ‘genios’ de prensa de Chivas dieron la ‘exclusiva’ en Youtube como si presumieran su ‘primicia’. Es increíble la poca seriedad con que este tipo de informaciones se ofrecen a la gente y los medios. La peor crisis de Chivas en diversas áreas del club. Increíble. — René Tovar (@Rene_Tovar) April 14, 2022

🤣🤣🤣 brillante dirección de comunicación https://t.co/N0ovAI4MpT — Miguel González (@mg_michel) April 14, 2022

Jajajaja, de risa cómo están manejando a Chivas. Mal los jugadores y peor algunos que toman decisiones. Mandar a este muchacho a decir que de primera mano sabe que Leaño fue cesado. Es ridicluo!!! https://t.co/W2K1kD9wLt — Mauricio Ymay (@MauricioYmay) April 14, 2022