Asaltan a Charles Leclerc previo al Gran Premio de Emilia-Romaña

No todo es color de rosa para Charles Leclerc, pues el piloto monegasco fue víctima de un asalto en las últimas horas, previo a disputar el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuarta parada de la temporada 2022 de la F1.

De acuerdo a la información de Motorsport, Charles Leclerc se encontraba en Viareggio, una ciudad de la Toscana italiana, junto a unos amigos y su entrenador, Andrea Ferrari. En aquel sitio un grupo de aficionados lo reconocieron y no dudaron en acercarse para pedir su autógrafo y fotografiarse con él.

Sin embargo, no todas las personas se acercaron al piloto monegasco con las mejores intenciones, pues instantes después el deportista se percató que ya no traía el reloj que portaba en su muñeca.

Pero no fue cualquier reloj, sino uno de Richard Mille, marca que patrocina a Leclerc. El objeto tiene un valor aproximado de 320 mil euros; 6 millones 924 mil 800 pesos, aproximadamente.

El entrenador del juvenil, Andrea Ferrari, no dudó en manifestarse en redes sociales, ironizando la situación. “La Via Salvatori (la calle donde fue el robo) ha estado completamente a oscuras durante meses. Hemos estado informando esto durante meses. Bueno, ayer por la tarde en Via Salvatori, nos han robado. ¿Piensan arreglar las luces tarde o temprano? Es para un amigo”.

Charles Leclerc ha tenido un gran arranque de temporada en este 2022, pues es líder del campeonato de pilotos con 71 puntos, cifra que buscará incrementar este fin de semana, junto a su compañero Carlos Sainz, que marcha tercero.