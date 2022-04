Pirata Morgan encara a Relámpago tras humillación ante Alfredo Adame

El nombre de Pirata Morgan fue muy sonado durante las últimas horas, luego de encarar a Relámpago, tras dejarse humillar el pasado enero frente a Alfredo Adame durante un programa en vivo.

Fue durante el programa Montse y Joe, cuando Alfredo Adame mostró sus ‘habilidades’ en las peleas frente al gladiador, a quien le aplicó unas llaves, sin que este hiciera resistencia, acción que no le agradó a Pirata Morgan y a otros luchadores, pues consideraron que dejaron en mal a la lucha libre mexicana.

Mediante un video difundido en redes sociales, se observa el momento en el que un grupo de gladiadores le reclamaron a Relámpago. “Te partió la madre, te humilló, pinche Adame. ¿Cómo es posible que ese pendejo te haya metido una pinche llave?”, fueron las palabras iniciales de Pirata Morgan.

“¿Por qué no defendiste la lucha libre? Quedamos mal por tu culpa, todos le ganan, menos tú”, externó otro gladiador.

“En ese tiempo me prestaron una lana y yo nunca pensé que me fuera a afectar mucho con mis compañeros, ni que fuera a afectar la lucha libre, lastimar la lucha libre. Discúlpenme, no me vuelvo a vender. Fue un show, fue un programa de televisión”, se defendió Relámpago.

Finalmente, Pirata Morgan dijo: “Cometiste un error, te vendiste, pero no hay pedo. No te vuelvas a vender, todos tenemos cola que nos pisen, pero no te vuelvas a vender, porque la lucha libre de aquí en adelante tiene que volver a resurgir”.

El video no pasó por desapercibido entre los aficionados a la lucha libre, elogiando las palabras de Pirata Morgan.