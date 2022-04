Carlo Ancelotti: “Estamos cerca de ser campeones, pero no se ha acabado”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que están “cerca” de ganar LaLiga Santander después de la derrota del FC Barcelona ante el Cádiz, pero ha recordado que “todavía no se ha acabado” y que deben centrarse en el partido de este martes ante Osasuna, y ha adelantado que ni el croata Luka Modric, por descanso, ni el brasileño Casemiro, por molestias, estarán disponibles.

“Tengo demasiada experiencia para tener estos sentimientos (de sentirse campeón). Estamos muy cerca, lo estamos haciendo bien y tenemos que seguir. Todavía no se ha acabado. Tenemos una gran oportunidad para acercarnos”, declaró en rueda de prensa. “El mensaje es el mismo de todos los partidos: estamos cerca de ganar LaLiga, pero todavía quedan partidos importantes. Será un partido difícil ante Osasuna y trataremos de prepararlo para acercarnos al título”, continuó.

Además, reconoció que no está pensando en cuándo podrían conquistar el título. “La cuenta que hacemos es bastante simple: hacer tres puntos contra Osasuna y después tres puntos contra el Espanyol. No necesito ser matemático para saberlo; no soy matemático, me gusta más la historia”, bromeó.

El técnico italiano aseguró que le haría “ilusión” ganar tanto LaLiga como la Champions League, lo que le convertirían en el primer entrenador en ganar el campeonato doméstico en las cinco grandes ligas y en el primero en alzar la Orejona por cuarta vez. “Ganar es complicado, cuesta mucho. He tenido suerte de entrenar grandes clubes, que te dan la oportunidad de ganar títulos. Hay entrenadores que hacen un trabajo fantástico evitando el descenso, que es casi como ganar un título”, desveló.

“La magia la tiene este estadio, este club, es especial. La suerte es una calidad. Si me dicen ‘tienes suerte’, tengo una calidad más. Napoleón decía que prefería los generales con suerte que a los generales con calidad”, apuntó.

Por último, Ancelotti rechazó hablar y opinar de los audios entre el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, y el futbolista del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, sobre la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudita. “Tengo orejas para escuchar y ojos para ver, pero no quiero hablar de este asunto”, concluyó.