Tecatito Corona pide a Chicharito para la Selección mexicana

Un nuevo capítulo en la novela entre Javier ‘Chicharito’ Hernández y la Selección mexicana, después de que Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona señaló que algunos compañeros del Tri si desean el regreso del goleador del LA Galaxy.

En entrevista con TUDN, Tecatito Corona indicó que sí les gustaría tener en una nueva convocatoria a Javier Hernández.

“Todo mundo pregunta eso, pero obviamente que un futbolista como él que es muy bueno, nosotros obviamente nos gustaría tenerlo porque es el máximo goleador de la Selección, tiene mucha experiencia, es una buena persona, pero el llamarlo ya no es tema de nosotros, pero que lo respetamos sí y mucho”, afirmó Corona.

Por otra parte, el delantero del Sevilla afirma que el proyecto de Gerardo Martino es el bueno y llegarán a la próxima Copa del Mundo en óptimas condiciones.

“El querer jugar, que cada vez creemos más en su funcionamiento, hemos sido criticados en los últimos juegos, pero creemos en el funcionamiento que nos transmite, al final vamos a llegar de la mejor manera y lo vamos a demostrar”, señaló.

Tecatito Jesús Manuel Corona ha sido clave para Gerardo Martino (Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz)

Además, Corona habló sobre su futuro y su posible llegada al futbol mexicano o a la MLS.

“No, no me lo he pensado, salí de Monterrey, le tengo un cariño, no le cierro la puerta a nadie, pero obviamente escucharía primero a Rayados.

“(Sobre la MLS) En este momento no, no sé si en algunos años, pero en este momento no me veo todavía por allá”, indicó.

