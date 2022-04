Jerry West, leyenda de Lakers, exige disculpas por falsa caracterización de su personaje en Winning Time

La leyenda de la NBA y Lakers de Los Ángeles Jerry West, no está conforme con la caracterización que hicieron de él en la serie de HBO “Winning Time: The Rise of the Lakers Dinasty”, pues aparece como una persona iracunda e incompetente, y ha exigido una disculpa al productor de dicha trama Adam McKay, a más tardar en dos semanas, o habría una demanda.

La historia de West en el serial empieza en la década de los 70 cuando es entrenador del equipo pero al parecer está presionado ya que no se siente capaz de llevarlos a ganar el título. Además supuestamente sigue frustrado por haber perdido varias finales como jugador y eso lo ha vuelto iracundo. El actor Jason Clarke es quien lo personifica.

Jason Clarke es Jerry West en la serie. / Twitter: @winningtimehbo

Es por eso que, a través de sus abogados, “The Logo” (el logotipo de la NBA está basado en su silueta) quiere una disculpa ya que la representación de su personajes es “cruel y deliberadamente falsa”.

“El retrato de West es una ficción, una caracterización deliberadamente falsa que ha causado gran angustia a Jerry y su familia. Al contrario de la infundada representación que se hace en la serie de HBO, Jerry no tenía más que amor y armonía con la organización de los Lakers, y en particular con el propietario Dr. Jerry Buss, durante una época en la que reunió a uno de los mejores equipos de la historia de la NBA”, dijo Skip Miller, abogado de West, en un comunicado.

Su silueta es el logotipo de la NBA.

“’Winning Time’ retrata falsa y cruelmente al sr. West como un adicto a la ira fuera de control e intoxicado. El Jerry West de “Winning Time” no se parece en nada al hombre real. El verdadero Jerry West se enorgullecía de tratar a la gente con dignidad y respeto. “Winning Time” es un ataque infundado y malicioso al carácter de Jerry West. Ha reducido el legado de una leyenda de 83 años y un modelo a seguir al de un matón vulgar y poco profesional, el polo opuesto al hombre real”, agrega la carta dirigida a HBO.

La carta también contiene testimonios de personajes importantes de esa historia como los ex jugadores Michael Cooper y Jamaal Wilkes, así como el ex general manager de Lakers Mitch Kupchak quienes coinciden en que la caracterización de West es “atroz y cruel”.

Otro personaje que criticó la serie, fue la también leyenda de Lakers Kareem Abdul-Jabbar quien la tachó de aburrida y deliberadamente deshonesta.

“Los personajes son burdas representaciones de figuras de palo que se asemejan a personas reales de la misma manera que el Lego Han Solo se parece a Harrison Ford. Cada personaje se reduce a un solo rasgo audaz, como si los guionistas temieran que algo más complejo pusiera a prueba la comprensión de los espectadores. Jerry Buss es un empresario ególatra, Jerry West un entrenador enloquecido, Magic Johnson un simplón sexual, yo soy un pomposo. Son caricaturas, no personajes”, escribió en su blog personal.

“Es una vergüenza el modo en que tratan a Jerry West, que ha hablado abiertamente de su lucha contra la salud mental, especialmente la depresión. En lugar de explorar sus problemas con compasión como una forma de entender mejor al hombre, lo convierten en una caricatura de Wile E. Coyote para reírse. Nunca rompió los palos de golf, ni tiró su trofeo por la ventana. Claro, esas acciones son momentos dramáticos, pero apestan a una explotación fácil del hombre en lugar de a una exploración del carácter”, sentenció “The Cap”.

McKay y los otros productores de la serie han dicho que la historia fue ampliamente investigada, y que el proyecto fue desarrollado por la admiración y el amor por los Lakers.

