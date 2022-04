“Si me tienen que multar que me multen”: Miguel Herrera

Con la derrota en la espalda, el entrenador felino Miguel Herrera explotó en conferencia de prensa en contra del VAR al señalar que la jugada del primer gol de los Rayos del Necaxa a minutos de haber arrancado el partido debió de ser invalidada por fuera de lugar.

Molesto y con una tablet en la mano, el “Piojo” mostraba la jugada a los reporteros, recriminando a los periodistas que le consultaron por la rotación y no por esa acción.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones de Semana Santa! ]

“La toma está, en el VAR también debe estar. Se enojan cuando hacemos la molestia por este medio, pero nosotros también porque todos los partidos hay una jugada y siempre los que sufrimos somos nosotros. Los técnicos pierden el trabajo, no vi a ningún árbitro que corran. No es nuestra función. Será una llamada a Mauricio Culebro, y si me tienen que multar, que me multen”, comentó el entrenador en conferencia.

“La herramienta funciona, no le echemos la culpa, porque funciona. Habrá que ver cómo se toma, para que los que la trabajan, hagan que funcione. El VAR sirve, está la prueba, es una toma de la televisión. Nosotros en la banca la vimos. Se pueden perder los árbitros, pero hoy tienen la herramienta. A estos chavos los manejan, yo no veo a los árbitros de jerarquía que les digan qué cobrar. (Jesús López) tuvo dos minutos de dudas. Veremos, así cómo le van a hablar a mi directiva, a ver si viene el castigo para los que cometieron el error de este tamaño”, disparó con todo el entrenador.

“Si me tienen que multar que me multen” pic.twitter.com/npEc0RorOV — JAVI ALONSO (@javialonsordz) April 20, 2022

Tigres perdió el liderato en Aguascalientes dando uno de sus peores partidos en la temporada y aunque Miguel Herrera tiene gran parte de la culpa al hacer muchas rotaciones, para el técnico mexicano el fuera de lugar que no se marcó en el primer gol contra Necaxa fue el detonante para la derrota al condicionar el juego desde el minuto siete.