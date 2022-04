“Es un orgullo que me comparen cono Pedri”: Sebastián Córdova

Tras tener buenos minutos en los últimos partidos con los Tigres, Sebastián Córdova fue tajante y declaró que espera seguir teniendo participación dentro de la cancha con los felinos, para así poder ganarse un sitio con la Selección Mexicana.

“Creo que la competencia interna es muy alta, cuando te toca ser titular tienes que demostrar, la exigencia se la pone cada quien, no importa en que equipo estes, mi sueño es el mundial claro que sí, lo necesito y para eso tengo que jugar y mi mentalidad siempre estará ahí”

Previo al partido contra el América, el mediocampista exjugador de las Águilas no ocultó las ganas de poder jugar el encuentro, mencionando que le guarda cariño al equipo de Coapa por los momentos que vivió allá.

“Es bonito recordar los momentos que tuve en América, va a ser un gran partido, ojalá me toque jugarlo, yo doy mi granito de arena si el Dt me quiere utilizar ya es cuestión de él, todos estamos a su disposición.

El juvenil mexicano ya anotó su primer gol con los universitarios y en caso de que lograra convertirles a los capitalinos, el jugador no tiene claro si lo festejaría o no, aunque especificó que no es un jugador grillero.

Golazo @Bitso, así el primer tanto de Sebas con la playera de Tigres. pic.twitter.com/ybZmpZr7Gs — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 17, 2022

“No soy tanto de festejar los goles, no sería como echarle festejo al América por estar acá, si festejo es por la emoción del partido, no tengo nada de grillero o algo así”

Por último, debido a la polémica de los últimos días debido a que Paco Gabriel de Anda, exjugador y analista de ESPN mencionó que Córdova no le pide nada a Pedri, el jugador se mostró agradecido por compararlo con él, aunque especificó que para un mexicano llegar a las instancias de ser un jugador mundial es más difícil.

“Es difícil para un mexicano, no sé si a veces no confían en uno o que pasa, como dices de Pedri, él es mucho más chico que yo y mira lo que ha logrado, estoy orgulloso de que me comparen con este tipo de personas”