Carlos Sainz lamenta su error en Imola: “una pena, ofrezco disculpas”

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari), lamentó “un error un poco raro” en la Q2 del Gran Premio Emilia-Romaña, en medio de su progresión para pelear por una buena posición en el sprint del sábado, donde saldrá décimo con el “objetivo” de “remontar”.

“Una pena, rápido iba toda la sesión, incluso los libres en agua me sentía cómodo. Un error un poco raro, tampoco lo acabo de entender porque no iba al límite ni tirando del coche, sabía que la lluvia iba a llegar y había que hacer una vuelta buena antes, pero también sabía que tenía margen y no necesitaba las últimas vueltas”, dijo en declaraciones a Dazn.

Carlos Sainz (AP)

El madrileño pidió perdón a su equipo por radio y sintió seguro la rabia de un contratiempo en Imola cuando viene de un ‘0’ en Australia. Con todo, a Sainz le había dado tiempo a hacer un buen tiempo en la Q2, la cual se complicó para todos por la lluvia, para pasar a la Q3 aunque sin poder participar con el coche dañado.

“Una pena, no me queda otra que pedir disculpas, intentar recuperar y por lo menos todavía queda el sprint de mañana y la carrera. El objetivo es remontar mañana todo lo posible en la clasificación al sprint, asegurarnos que tenemos la oportunidad de mover hacia adelante”, apuntó un Sainz recién renovado con Ferrari.

