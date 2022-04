Djokovic confiesa tener una enfermedad que afecta su rendimiento

Novak Djokovic no vive su mejor momento en el tenis, pues este domingo, perdió la final del TP 250 de Belgrado ante Andy Rublev. Tras esta derrota, el serbio confesó que tuvo una enfermedad de la que todavía no se recupera, pues considera que eso le está afectando en su rendimiento.

“Esto nunca me había pasado, tal vez al inicio de mi carrera. Lo de Montecarlo y lo de hoy (ayer) puede ver algo con la enfermedad que tenía, la recuperación está tardando más de lo que esperaba. No estaba tan cansado hasta el final del segundo set pero en el 5-4 del segundo set ahí empezó todo”, contó Djokovic en conferencia de prensa.

“Gané el tie-break, pedí un tiempo médico, quería luchar en el tercer set pero sólo duré dos juegos, el resto no fue agradable de ver. Lo siento por que la gente viera algo así, pero no quería renunciar al partido”, agregó Nole.

El tenista de 34 años, también descartó que la enfermedad que le está afectando tenga que ver con el Covid-19, virus contra el cual no se ha vacunado y que le ha afectado al grado de no competir en el primer Grand Slam del año.

“La enfermedad no tiene nada que ver con el coronavirus. No quiero dar detalles, no es necesario. Afectó severamente a mi cuerpo y a mi metabolismo durante varias semanas. No tuve tiempo suficiente para preparar el torneo de Montecarlo pero tenía muchas ganas de jugar allí. Pero tengo que mirar el lado positivo, sigo mejorando y he jugado partidos a tres sets con cosas positivas”, señaló.

“Es preocupante ver esos sentimientos porque hace mucho que no juego. No veo otra razón para lo que pasó, porque sigo preparando igual los torneos. No tengo un problema con mi cuerpo, ya pasó y me afectó. Iré mejorando de una semana a otra”, aseguró.

Contra Rublev, Djokovic sufrió su tercer descalabro del año, pues también cayó ante Alejandro Davidovich en Montecarlo y frente a Jiri Vesely en los cuartos de final del torneo de Dubái.