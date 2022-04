Tigres y la razón por la cual no pueden ser considerados favoritos al título

Tigres no ha sido capaz de derrotar a los primeros seis lugares de la tabla general Contra rivales importantes, los felinos no han podido estar a la altura. Foto: Mexsport (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Si bien ya están calificados en segundo lugar de la general, los Tigres de la UANL parece ser que van en caída libre en el final de este Clausura 2022 y el que para muchos era el principal favorito a levantar el título, ahora genera muchas dudas.

Los felinos por primera vez en el torneo ligaron dos partidos con derrota, mismos juegos donde no fueron capaces de anotar un solo gol, por lo que la mejor ofensiva del campeonato también parece estar en un bache.

Sin embargo, existe una estadística que parece difícil de creer para uno de los equipos que han sido más regulares en el torneo y que mejor futbol han desplegado. Y es que los universitarios no han podido derrotar a ninguna de las escuadras que se ubican dentro de las seis primeras posiciones actualmente.

No solo no han sido derrotados, si no que ante casi todos esos rivales los dirigidos por Miguel Herrera se han visto mal dentro del terreno de juego.

Contra Pachuca el líder general, Tigres se fue derrotado del Estadio Hidalgo por marcador de dos goles por uno, con el Puebla que actualmente son terceros generales sucumbieron en el “Volcán” dos goles por cero al principio de la temporada.

Contra el quinto puesto, que son las Águilas del América, los del Piojo fueron ampliamente dominados en casa por los de Fernando Ortiz, cayendo dos goles a cero y por último contra el sexto lugar, es decir contra el Cruz Azul, los auriazules fueron alcanzados por la Maquina en el segundo tiempo terminando en empate a dos dicho partido, donde Tigres tuvo la ventaja por dos anotaciones en el primer lapso.

El equipo faltante para completar a los seis primeros son los Rojinegros del Atlas que actualmente poseen la cuarta posición tras vencer al Toluca, por lo que Miguel Herrera y sus dirigidos tienen la oportunidad de medirse contra uno de los mejores equipos en la jornada 17 y así poder demostrar que también son capaces de derrotar a uno de los rivales de arriba de la tabla general del futbol mexicano.