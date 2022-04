“No es tiempo de lamentarse”: Maxi Meza

Debido a que prácticamente Rayados ya no tiene posibilidades de calificar directo a la liguilla, para Maximiliano Meza ahorita no es tiempo para lamentarse, aunque sí reconoció que han quedado a deber a la afición con los resultados.

“Obviamente que no hemos logrado el objetivo o todavía no hemos logrado el objetivo que nos propusimos, que era estar entre los cuatro primeros. A lo largo del torneo era lo que buscamos, no los conseguimos. Arrancamos ante último en una situación complicada y hoy tenemos una octava posición. No es tiempo de lamentarse, ni pensar que esto es un fracaso porque creo que ahí podemos estar muy equivocados, a pesar de que tenemos una gran plantilla, porque eso nos puede jugar en contra en la Liguilla. Pensar en cosas negativas te hundiría aún más”, relató.

Con tres partidos sin lograr la victoria, Víctor Manuel Vucetich reconoció que es importante cambiar la mentalidad y actitud del plantel para poder encarar la última jornada y el repechaje de la mejor manera, y tal parece que el mensaje fue claro para Maxi Meza quien es uno de los referentes del equipo.

“No es tiempo de lamentarse, ni pensar que esto es un fracaso, porque podemos estar equivocados y a pesar de la plantilla que tengamos, eso nos va a jugar en contra a la Liguilla. Debemos pensar positivo, que si estamos en octavos no pasa nada, iremos contra las adversidades que tengamos por no terminar primero. Pensar en positivo, no pensar en cosas negativas”, mencionó el argentino.

El extremo de 29 años sabe que por el formato del torneo pensar en equipos favoritos es pura especulación y que en la liguilla cualquiera le puede ganar a cualquiera.

“Creo que, a ver, candidatos creo que hay varios, pero no uno en especial. No solamente por el primero que sale en la Liga, que creo que ha hecho bien las cosas, pero se juega totalmente un torneo diferente cuando se juega la Liguilla.” concluyó.