OFICIAL: Alexis Vega renueva contrato con Chivas

El futuro de Alexis Vega seguirá estando en Guadalajara, pues luego de los rumores que apuntaban a que el mexicano saldría del Rebaño el próximo verano, el medallista olímpico renovó contrato con el club.

A través de sus redes sociales, Chivas hizo oficial la renovación de contrato de Vega hasta 2024, pues el jugador terminaba su vínculo con Guadalajara en diciembre de este año.

🇦🇹 ¡CHIVAHERMANOS! 🇦🇹



🔥🔥🔥 ES DE MI AGRADO INFORMARLES QUE...



🎥 EN VIVOhttps://t.co/wgmq0vv2oM pic.twitter.com/X94NXA0WFr — CHIVAS (@Chivas) May 5, 2022

Para convencerlo de permanecer en el equipo, el club rojiblanco le ofreció ser el mejor pagado del club y “uno de los contratos más importantes en la historia de la institución”, aseguró ESPN.

Además de ello, el Gru tendría la facilidad de emigrar al futbol europeo al término de cada torneo, pues ese fue uno de los puntos más importantes para que el mexicano se convenciera de renovar.

“Totalmente agradecido, primero con Amaury porque hizo un gran esfuerzo para que me pudiera quedar. Ricardo también, que en todo momento me brindó su apoyo. Agradecerle a la afición que tanto me ha mostrado su apoyo. Muy feliz de poder anunciar mi renovación con este club que tanto me ha dado”, declaró Vega para Chivas TV.

Cabe destacar que, el próximo domingo, Chivas se medirá a Pumas en duelo correspondiente al repechaje del futbol mexicano en busca de conseguir su boleto a cuartos de final del Clausura 2022.