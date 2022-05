¿Por qué a la afición le dio gusto y se burló de la derrota del Canelo Álvarez?

Tras concretarse la derrota de Saúl Álvarez el sábado pasado ante el ruso Dmitry Bivol por la vía de la decisión unánime, comenzaron a surgir cientos de comentarios en las redes sociales sobre el resultado, y muchos de ellos fueron en tono de burla hacia el Canelo e incluso gustosos de que el tapatío haya caído.

Ok, el ruso le está metiendo una putiza al canelo pero ya tenemos quién salga al quite por el honor de México 🇲🇽 #canelobivol pic.twitter.com/P9iP2UBcPg — Queen B 🪬 (@equissoypao_) May 8, 2022

Para el especialista en coaching Antonio Rivas, se trata de una reacción “normal” de nuestra cultura ante la envidia que genera el ver el éxito que otro ha alcanzado.

🥊🇷🇺 No izaron la bandera ni cantaron el himno de Rusia (en su lugar pusieron y cantaron los de Estados Unidos) y el Canelo pagó con la ira desmedida y la demostración boxistica, quirúrgica, de Bivol..🤷🏻‍♂️



Putin felicitó a su compatriota.

- pic.twitter.com/RNxiCZ09jt — Alan Moore (@AIan_Moore) May 8, 2022

“En mi visión muy particular es ese rechazo natural, cultural al que es diferente, al de la persona que está buscando hacer cosas distintas, de éxito, de las personas que les va bien, al que está luchando por sus ideales y de la cual a veces no entendemos los esfuerzos, los sufrimientos, el trabajo que hay detrás de una persona exitosa”, analizó el también psicólogo.

🤣🤣🤣🤣🤣Hay Canelo el Dimitri si Boxea🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hCVPD1gxx5 — Disunshine (@Disunshine4) May 9, 2022

“Creo que mucho del recelo y de la alegría que a veces le puede generar a la cultura mexicana el fracaso del Canelo puede pasar un poco por esta visión que tenemos, esta envidia natural ante el que es diferente”, agregó.

Ahora si hubo un peleador que no acepto Tus clausulas con trampa, no clausula de de hidratacion y querias que subiera a pelear con max. 180 lbs y le valio tu queso tu regla y subio con 188 lbs, te dieron un paseo y te nos Dio la prueba de que eres un boxeador que busca rivales a — Luiz-Laboriel (@elchivo_69) May 8, 2022

Mencionó que esa reacción se da por el hecho de que una persona como Álvarez quiso salir de la “norma” y tratar de ser exitoso en su deporte.

De acuerdo CANELO y en mi opinión mas mesura en las entradas, la humildad fortalece, la arrogancia derrota.

Saludos cordiales.https://t.co/1aPrZTQ7xk — Fernando Larios. (@lariosgf) May 8, 2022

“La colectividad buscará como asemejarnos en cuanto a logros, éxitos y fracasos. Si alguien se sale de la norma, se despega y rompe el estereotipo de lo que culturalmente es la medianía requerida, entonces lo vemos como alguien arrogante, soberbio, egoísta, vanidoso, y no entendemos lo que hay detrás de todo ello, que hay un trabajo, esfuerzo, dedicación, un montón de factores que llevaron a esa persona. También sirve como una referencia de lo que he hecho o dejado de ser como persona, y en ese momento pues no gusta la percepción interna o el análisis interno ante el “¡él hizo todo eso y yo no tengo lo que tiene porque no soy capaz de pagar el precio que él está pagando!”.

Lo del Canelo no es ningún síndrome del cangrejo. No es de mexicanos odiando a mexicanos. En realidad es lo mismo que el Chicharito, un producto bien vendido que no vale lo que creen. No se les odia, solo se les ubica en lo que son. pic.twitter.com/uaePrztTfB — Tito (@ZuritaCarpio) May 9, 2022

Finalmente dijo que lo más fácil es criticar sin saber todo el trabajo que hay detrás, en este caso, de la carrera de un campeón como Saúl Álvarez.

Cuando te ponen rivales de verdad y no bultos siempre vas a perder, eres un buen boxeador a secas, estás a años luz de Chávez, de Sal Sánchez y de tantos q realmente pelearon batallas arriba del ring, de lo único q eres el campeón y el mejor es en la mercadotecnia — guicholopezmontes (@lopezmontesguic) May 8, 2022

“Es mucho más fácil atacar, violentar, burlarse, denigrar porque no se conoce el trabajo que hay detrás de una figura como él”, finalizó.

Me alegra que te pusieran en tu lugar, ese lugar que NO es el no.1 libra por libra, y así dices que le ganas a Usyk en el peso completo pactado en 201, baño de humildad! — I-KAM (@biggikam) May 8, 2022

