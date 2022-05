¿Rompimiento entre Faitelson y Joserra por el Canelo?

José Ramón no quiso entrar en polémica en esta ocasión (Especial)

David Faitelson, periodista de ESPN, fue uno de los principales críticos de Saúl Álvarez tras su derrota ante Dmitry Bivol. Sin embargo, no se detuvo con el Canelo y también se fue contra su “maestro” José Ramón Fernández.

Joserra señaló en Twitter que la derrota del pugilista mexicano no merca su carrera y que se recuperara, además de que agregó “para los envidiosos del éxito ajeno, leo muchos”.

Faitelson reaccionó al tuit de su colega en ESPN y le comentó: “¿Ahora te dedicas al ‘periodismo rosa? ¿Cuándo perdimos al periodista crítico, profundo y analista?”.

¿Ahora te dedicas al “periodismo rosa”, @joserra_espn ?

¿Cuando perdimos al periodista crítico, profundo y analista? https://t.co/RqSW3vQdQb — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

Fernández Álvarez le respondió indirectamente a su protegido, señalando que no entraría en polémicas y que es un periodista íntegro, que no cambia de equipo cada semana ni se mueve por intereses y señaló “un periodista no puede tenerle tanto odio y rencor a un deportista”.

Parece que a Faitelson Pulido no le gustaron las palabras de José Ramón y reviró. “Haces bien. Hace ya algún tiempo que ‘empacaste’ las polémicas para ‘jugar’ un partido diferente al que pregonaste toda tu carrera. Y lo de los ‘intereses’, lo podemos discutir cuando quieras, claro, siempre y cuando estés dispuesto a polemizar con eso”.

Haces bien. Hace ya algún tiempo que “empacaste” las polémicas para “jugar” un partido diferente al que pregonaste toda tú carrera.

Y los de los “intereses”, lo podemos discutir, cuando quieras, claro, siempre y cuando estes dispuesto a polemizar con eso… https://t.co/0Ffl1N8t3g — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

Tal y como dijo Joserra, no quiso entra en polémica y ya no le respondió a David, aunque esa sea la forma de operar de Faitelson tanto en redes sociales como en la televisión.