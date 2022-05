Mexicano Manuel Torres llega a UFC a hacer sus “locuras”

Un mexicano más hará su debut en UFC, la empresa de Artes Marciales Mixtas (MMA) más importante del mundo, cuando Manuel “el Loco” Torres se presente este sábado para pelear con el experimentado Frank Camacho con el único objetivo de ganar, hacer sus locuras y ¿por qué no? algún día ser el campeón del mundo.

Divulgación UFC (Juan Cardenas @desautomatas)

“Me encanta esta empresa, es la mejor del mundo y quiero estar siempre aquí, pero quiero ir subiendo poco a poco, conforme se vaya dando el tiempo, subir, ir alcanzando a los peleadores del top 10, top 15 que son los mejores del mundo, proyectarme y estar ahí en esos números, seguir escalando hasta llegar por el cinturón y ser campeón del mundo de UFC”, declaró el “Loco” en una entrevista con Publimetro.

Divulgación UFC (Juan Cardenas @desautomatas)

-¿Por qué te dicen “El Loco”?

“Por lo hiperactivo, lo agresivo que era. Hacía cosas muy raras, sin técnica que a veces funcionaban y a veces no. Cuando las hacía me decían: ¡qué loco Manuel! Y se me quedó, me agradó el apodo”.

Divulgación UFC (Juan Cardenas @desautomatas)

-Cuéntanos un poco sobre ti ¿de dónde eres, desde cuando entrenas MMA y por qué elegiste este deporte?

“Tengo ocho años en este deporte, soy de Ciudad Madera, Chihuahua, y esta vida me encantó desde el primer evento al que fui invitado. Viajé, llegué a un hotel, hicimos corte de peso, tuve una pelea. Me encantó esta vida y me dije: ‘yo quiero hacer esto siempre’”.

Divulgación UFC (Juan Cardenas @desautomatas)

-Y a pocas horas de tu debut en el octágono de UFC ¿qué sentimiento hay en ti, ansiedad, nervios?

“Un poco de todo, trato de controlar todo eso, pero es algo raro. Quiero siempre pertenecer aquí y voy a echarle todos los kilos para poder ganar esta pelea y las demás que me pongan”.

Divulgación UFC (Juan Cardenas @desautomatas)

-¿Cómo te llegó la invitación para presentarte en UFC, quién te llamó, cómo le hiciste?

“En mi antepenúltima pelea en UWC (Ultimate Warrior Challenge México) gané y después mi manejador me mandó un mensaje de que iba a pelear en Contender Series (liga de desarrollo de UFC). Fue una noticia increíble que me dio y le dije que si. Me preparé, fui a Las Vegas, gané y y por eso me dieron un contrato en UFC”.

Divulgación UFC (Juan Cardenas @desautomatas)

-Dentro de la división en la que peleas, la del peso ligero ¿qué peleador consideras que es el mejor o los mejores?

“Charles Oliveira es increíble para mí, es el campeón; Justin Gaethje, todos. Por algo están en esa posición. Me encantaría cruzarme pronto ya con todos ellos”.

Divulgación UFC (Juan Cardenas @desautomatas)

-¿Qué sabes de tu rival, de Frank Camacho?

“Lo he estado estudiando, viendo sus peleas y se que tiene mucha experiencia, que es duro, pero estoy listo, me preparé muy bien para él desde que me dijeron con quien iba a pelear. Vengo a hacer mi trabajo, a dar lo mejor de mí y poder llevarme, con el favor de dios, esta pelea”.

Divulgación UFC (Juan Cardenas @desautomatas)

-¿Qué te dice el hecho de que Camacho tiene marca perdedora en UFC? De siete peleas ha perdido cinco

“No es ventaja porque ha peleado con personas experimentadas, muy duras. No lo veo como cualquier rival, lo veo fuerte pero yo vengo a dar lo mejor de mí, a ganar la pelea y siempre voy a pensar así”.

Divulgación UFC (Juan Cardenas @desautomatas)

-¿Con qué canción vas a salir este sábado rumbo al octágono?

“Es una nueva de Snoop Dog con Dr. Dre, Ice Cube y Eminem. Está muy suave, creo que tiene poco de haber salido. Se llama Go to Church”.