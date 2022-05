Fallece joven en plena competencia de judo en Universiada de Chihuahua

El estudiante David Alejandro Gómez Flores, que estaba compitiendo en la Universiada nacional 2022 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la disciplina de judo, falleció mientras sostenía un combate.

De acuerdo con Alberto Capilla, directivo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (Conde), el joven comenzó a sentirse mal y cuando quiso incorporarse ya no pudo hacerlo.

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, explicó.

El CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN, A.C. lamenta profundamente el sensible fallecimiento del joven atleta David Alejandro Gómez Flores de la disciplina de judo de la Universidad de Guadalajara.#SomosCONDDE #UniversiadaNacional #UACJ2022 #UN2022 #SomosUACJ pic.twitter.com/211hr6B1MV — CONDDEMX (@ConddeMx) May 14, 2022

“Estén seguros que de nuestra parte hicimos todo lo posible para evitar esto”, dijo por su parte Verónica Jiménez, comisionada nacional de judo del Condde.

La CONADE y su titular @AnaGGuevara lamentan el sensible fallecimiento de David Alejandro Gómez Flores, judoca de la Universidad de Guadalajara.



Descanse en Paz. pic.twitter.com/p2aspPLeLJ — CONADE (@CONADE) May 15, 2022

El evento se suspendió y terminó con un minuto de aplausos para el joven atleta que representaba a la Universidad de Guadalajara. Descanse en paz.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV