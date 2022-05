Christian Martinoli dice que son el América de las narraciones, o los odian o los quieren

No creemos que haya alguien que los odie. / IG: cmartinolimx

El cronista de futbol Christian Martinoli declaró que Luis García y él son como el América a la hora de narrar de partidos puesto que, o los odian, o los quieren.

En una entrevista con un canal de YouTube, Martinoli habló de que llegó a la cúspide de su profesión en el Mundial de Corea-Japón 2002 cuando le tocó narrar la final entre Brasil vs Alemania con tan solo 26 años, a partir de entonces en Tv Azteca siempre le han exigido ganar en los ratings.

“Desde que conseguí mi objetivo, en el canal me exigen que compitamos y ganemos en el rating. Cuando te metes a redes sociales le puedo hacer bien o mal a la gente. Con nosotros difícilmente hay medias tintas, o te odian, o te quieren”, declaró.

“Más o menos como el América. Esa es la importancia que tiene el América, es el equipo más importante que hay en México, porque genera amor y odio; no genera solamente amor o indiferencia. La liga mexicana sin el América posiblemente sería aún más ‘descafeinada’, porque hay ese protagonista y antagonista al mismo tiempo de la liga. No hay equipo del futbol profesional que no le quiera ganar siempre al América; ese es el equipo más importante, es el que mueve todo aquí”, agregó.

Y equiparó su trabajo con el del club: “A nosotros nos insultan o nos alaban, y cuando llegamos a perder un partido de racing… ‘¡están acabados, son unos muertos, se acabó la fórmula!’ ¿Tú sabes con quién más ponen esa vara en el twitter, con nadie, nada más con García y conmigo. Si en Televisa pierden 23 partidos consecutivos como hasta ahora contra nosotros, ¿dicen algo?, no dicen nada, es como el América, es igual”. Mira el video:

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV