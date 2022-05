“Mi prestigio, nombre y fama me permiten abrir muchas puertas”: Hugo Sánchez

“Hugo Sánchez presenta” será el nuevo show encabezado por la leyenda del futbol mexicano donde veremos al “Pentapichichi” en una nueva etapa como entrevistador de grandes personalidades del futbol, y de otros ámbitos.

“Como he viajado por muchas partes del mundo, tengo conocidos en muchos sitios, gente muy importante. Y utilizando mi prestigio, mi nombre y mi fama, es como una llave que me permite abrir muchas puertas, tantas como aquellos personajes que no les gusta dar muchas entrevistas como Karim Benzema”, declaró Sánchez Márquez a Publisport.

ESPN

-¿Qué te animó a emprender este nuevo proyecto?

“Es una nueva aventura, una nueva experiencia, bueno no tan nueva porque cuando no he estado jugando al futbol o dirigiendo, he estado de analista y comentarista ya en varios mundiales, en diferentes programas de diferentes medios. Ahora con esta etapa que tengo con ESPN, de varios años desde que me invitaron al Mundial de Brasil 2014, ha habido una unión laboral interesante, atractiva, estoy muy a gusto, muy cómodo. También el hecho de apoyar a mis hijas en la universidad me ha alejado un poco de las canchas, aunque el gusanillo de volver a entrenar está ahí, pero eso se dará cuando sea algo especial”.

El serial se transmitirá a partir de este martes 17 de mayo a las 20:00 horas, a través de la plataforma Star+.

“Ahora estoy muy a gusto con esta nueva etapa de tener charlas, encuentros con personalidades del mundo, no solamente futbolistas o deportistas, sino que puede ser de cualquier ámbito. A la distancia uno se abre y dice las netas y hay mucha confianza, mucha apertura. Y ya sea a lo que se dedique el personaje, siempre vamos con el afán de apoyar al país y al mundo con nuestra ideas y nuestras sugerencias”, agregó el también ex goleador de los Pumas de la UNAM.

-¿Hay planes de viajar a México para charlar con futbolistas y entrenadores de la Liga Mx?

“Si, pronto voy a regresar a México. Voy a regresar con mi familia en verano. En ESPN también ya me están reclamando en los estudios de manera presencial, y voy a aprovechar para tener esos encuentros o reencuentros con personalidades interesantes”, finalizó.

La primera entrega de “Hugo Sánchez presenta” consta de 12 episodios este martes se estrenarán los primeros tres, en los cuales se destaca la participación de los futbolistas mexicanos Andrés Guardado, Diego Lainez y Héctor Herrera, así como la estrella del Real Madrid, Karim Benzema.