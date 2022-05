¿Por qué Dmitry Bivol no ha cobrado su bolsa de la pelea ante Canelo Álvarez?

Tras vencer a Saúl “Canelo” Álvarez el pasado 7 de mayo, el ruso Dmitry Bivol se ganó el reconocimiento mundial por su gran nivel boxístico, pero no todo ha sido felicidad después del combate.

Y es que el verdugo del tapatío no ha podido recibir el pago de su bolsa garantizada por cinco millones de dólares.

¿Por qué no le han pagado?

No es que Saúl Álvarez no le quiera pagar a Bivol, el problema de su dinero es debido a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a los atletas rusos por el conflicto bélico con Ucrania. Uno de ellos son las prohibiciones de transferencias bancarias.

“Creo que es muy difícil que me paguen. Nunca había enfrentado este reto porque aún no había llegado. Todavía estamos pensando en cómo hacerle. No habíamos pensado en el futuro porque la situación está cambiando rápidamente. Ni siquiera lo pensé (pelear con Canelo) y le dije a mi mánager: ‘Vadim (Kornilov), vamos, este será tu dolor de cabeza’”, declaró Dmitry a la agencia de noticias TASS.

