Andrés Guardado: “Desde que no participamos en Conmebol, estamos estancados”

A pocos meses de la Copa del Mundo de Catar 2022, Andrés Guardado, capitán de la Selección mexicana habló sobre el poco crecimiento que ha tenido el futbol azteca, tras su salida de Conmebol.

En entrevista en el programa “Hugo Sánchez presenta”, el ‘Principito’ señaló el crecimiento que han tenido algunas selecciones, mientas que el Tri se ha quedado estancado, lo que ha sido perjudicial.

Entérate Checo Pérez presume reunión con Hugo Sánchez previo al GP de España

“Todas las selecciones en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos, todas han crecido y creo que nosotros no. Después de que nos quedamos sin participaciones en Conmebol estamos estancados”, señaló.

Por otra parte, Andrés Guardado reconoció que en México no ha tenido el reconocimiento necesario, aunado a lo que ha vivido en el Betis.

“Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me dan más valor fuera que en México. Por ejemplo, sale Alejandro (Irarragorri) a decir que no entro en planes y luego sale el director deportivo del Betis y dice que están contentos conmigo y quieren que me retire aquí”; añadió.

Por si no lo viste Karen Díaz y otras árbitras que han hecho historia en el futbol

Andrés Guardado Andrés Guardado se perfila a disputar su quinta Copa del Mundo (Eloisa Sanchez de Alba/Getty Images)

Además, habló sobre la posibilidad de ser entrenador en el momento que deje las canchas.

“Lo he platicado con Rafa (Márquez) y me estoy preparando para ser entrenador. Pero quiero empezar mi carrera de DT aquí”; concluyó.

Andrés Guardado, de 35 años, se perfila como uno de los jugadores que disputará su quinta Copa del Mundo, en Catar 2022.

Publimetro te recomienda