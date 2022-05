“Me quito el sombrero con el equipo y afición de Tigres”: Diego Cocca

El técnico finalista con el Atlas en este Clausura 2022, Diego Cocca, reconoció a la hinchada de los Tigres y a la plantilla de los jugadores por hacer las cosas sumamente difíciles para los rojinegros.

El estratega de los tapatíos expresó que la idea de ellos no era echarse para atrás, sino que fue el equipo felino junto con su afición quien echó para atrás a los actuales campeones del certamen.

“Me sacó el sombrero con el equipo y con su afición, no dejaron de creer nunca y tuvieron un premio, pero nosotros también, porque no dejamos de luchar”, mencionó.

Cocca admitió que el “Volcán” le hizo recordar a la Bombonera de Boca Juniors por el ambiente y el calor de la gente.

“El estadio me hizo recordar la cancha de Boca Juniors, me ha tocado jugar dos clásicos River Plate contra Boca y la gente te empuja y el Volcán, más allá del calor que hacía, la gente no dejó de creer y eso para mí es una enseñanza muy grande”

Sobre la posible alineación indebida de Tigres, el técnico rojinegro expresó que, si pensó que eran muchos extranjeros, pero es un lujo que los regios se pueden dar al señalar que de lejos son la mejor plantilla del futbol mexicano.

“Nosotros vimos que había muchos extranjeros, pero Tigres saca jugadores de todos lados, tiene un plantel impresionante, para mí el mejor plantel de México lejos, y lógicamente estamos expuestos a qué pasará lo qué pasó. Nosotros no tenemos ese plantel y peleamos con nuestras armas”, concluyó.