Mbappé rechaza al Real Madrid por WhatsApp

🚨EXCLUSIVA @jpedrerol 🚨



🔥"FLORENTINO, le comunico que he DECIDIDO QUEDARME"🔥



🙏"Quiero AGRADECERLE la OPORTUNIDAD que me ha dado de jugar en el MADRID, el club del que he sido FAN DESDE PEQUEÑITO"🙏



📲El MENSAJE de MBAPPÉ a FLORENTINO📲 pic.twitter.com/r1J8Mzbvcl