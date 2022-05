Terrible Morales y Marco Barrera dicen que en Tv Azteca hay poco compañerismo

Los ex campeones del mundo Erik “Terrible” Morales y Marco Antonio Barrera revelaron detalles de su paso por la televisora Tv Azteca donde alguna vez fungieron como analistas en las transmisiones de boxeo, y no tienen un buen recuerdo al mencionar que “hay poco compañerismo”.

“Me late más TUDN. Me hacía falta, tenía años que no trabajaba con mucho gusto. La diferencia está en el trato, el compañerismo y la forma de estar en equipo. En Azteca trabajé 12 años y pregúntame si un día, contados, nos poníamos de acuerdo para ir a cenar después de las transmisiones. Cada quien por su lado. Cuando hacíamos los comerciales con los de futbol, uno allá, otro por acá, y con los de TUDN nos quedamos de ver cinco minutos antes, comemos juntos, la pasamos juntos. Si te falta algo te están llamando, o sea, como que está ese gusto por trabajar”, recordó el “Barreta” en su programa “Un Round Más” al comparar su reciente colaboración con TUDN para la pelea del Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol.

Y su rival “Terrible” Morales lo secundó: “En Tv Azteca éramos muchos y todos se pelean por el pinche micrófono. No sé que tienen que todos querían hablar. Han hecho un gran trabajo, revolucionaron el boxeo, fueron los primeros que hicieron tv abierta, pero en términos generales era muy complicado trabajar. A mi me prometieron mucho por ir, después me arrepentí porque lógicamente no me cumplieron todo, salí y de pura chiripa pude regresar a Fox Sports donde ya llevo varios años”, relató el tijuanense. Mira el video:

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV