Nina Cervantes, la voz femeNINA del Azteca que sueña con ser la voz del Tricolor

El futbol mexicano poco a poco ha ido aceptando la incursión de las mujeres que aman este bello deporte, ya sea como jugadoras, entrenadoras, directivas, arbitras y recientemente anunciadoras. En este último puesto la conductora Nina Cervantes abrió el camino para ser la pionera y ser la voz del monumental Estadio Azteca en los juegos de local del América.

En entrevista con Publimetro, la también locutora nos platicó sobre la responsabilidad y el reto que tiene en ser la voz femenina del Coloso de Santa Úrsula, reciento que ha recibido finales de copas del mundo, conciertos, momentos religiosos, entre otros acontecimientos importantes.

Nina Cervantes (Cortesía de Nina Cervantes)

“Tuve la oportunidad de ser la primera voz femenina de un estadio a nivel nacional e internacional, siendo la encargada del sonido local en CU para los juegos de los Pumas, gracias a la administración Y de gente que desafortunadamente ya no está ahí, y así fue como Nina entró a ser la voz del Olímpico Universitario. Desafortunadamente, llegó la pandemia del Covid-19, se cierran los estadios y ahí termina mi participación (hace casi tres años), y justamente en el retorno de las actividades, es cuando el Club América abre está nueva oportunidad”.

“Ahora ser la primera voz femenina en los juegos de local del América en el Estadio Azteca, un lugar con mucha tradición, y con una gran precuela que dejo el señor Melquíades Orozco, se siente un orgullo inmenso. En mi generación de mujeres es una tarea muy difícil para abrir esta brecha, afortunadamente tanto el América como la misma administración del recinto tuvieron las ganas de hacer equitativo el sonido local para que haya un hombre y una mujer; sin embargo, te puedo decir que hace 10 años, esto que ocurrió, ninguna mujer lo hubiera soñado. Es un sueño cumplido, que se fue dando justo cuando se empezó con la Liga Femenil y el arbitraje femenil, ellas fueron las mujeres pioneras que nos abrieron el camino en 2017 para que también consideraran poner a una mujer en el sonido local. Solo nos queda asegurarnos que no seamos las últimas y que vengan más chicas por su pasión al futbol”.

La ‘Voz femeNINA’ del coloso de Santa Úrsula, asegura que hasta el momento no ha llegado a tener ningún episodio de machismo al momento de dar la alineación o gritar con pasión los goles de las Águilas, equipo a quien agradece la oportunidad de confiar en el talento femenino.

“Afortunadamente, no he vivido ningún episodio de machismo, al contrario, la voz femenina ha sido muy bien recibida por la afición americanista, empezando por el mismo club cuando yo anuncio las alineaciones. Incluso cuando los partidos terminan, siempre hay alguien que te ubica y me han hecho comentarios favorables, y yo creo que así va a ser porque el futbol mexicano se vive un ambiente más familiar, más pacífico. Me siento feliz porque el americanismo me adoptó como una de ellos”.

A pesar de haber nacido en Puebla y siendo criada por familia quienes son orgullosamente fanáticos de La Franja, además de tener un pasado pumista, Nina afirma que su corazón es americanista e incluso comparte el momento exacto cuando supo que era del América.

“Soy originaria de Puebla, y el equipo que siempre he amado es a la Franja, ya que desde chica tenía la costumbre de ir al Cuauhtémoc cada quince días. Me enamoré del futbol gracias al Puebla. Yo hacía cabinas de radio y en mi programa iban los jugadores y armábamos un pachangón. Pero acaba de pasar justamente en los pasados cuartos de final del Grita México 2022 cuando vino la prueba de oro y en el penal de Diego Valdez ante el Puebla el que se tuvo que repetir, las dudas se desaparecieron y hoy orgullosamente digo soy americanista tras gritar el gol y eso ayudó que me salieran las plumas de águila”.

Perseguir y jamás desconfiar que no puedes alcanzar la meta por el hecho de ser mujer, son los consejos que da Nina a aquellas damas que sueñan también con ser la voz de algún club del futbol, ya que espera ver más chicas siendo el sonido local en otros inmuebles de la Liga MX.

“Se oye a cliché, pero les digo: ‘crean en ustedes mismas’, que no lo vean como algo imposible de hacer, que haya seguridad, que se plante en aquel lugar que se quiera trabajar sin importar las veces que sea. Siempre doy el ejemplo de mi compañero Axel, que es la voz masculina, se echó un rato tocando puertas y no quito el dedo del renglón y él dijo lo mismo que yo ‘quiero ser la voz del Estadio Azteca’ y al final consiguió”.

“Soy pionera justamente, en algún momento dejo de ser Nina, hoy me convierto en la voz femenina del estadio azteca. Es una responsabilidad absoluta, este espacio que tengo. No quiero ser la única mujer en la cabina de un estadio, afortunadamente, cuando yo estaba en CU supe que Querétaro hubo una vez una voz femenina que les había gustado, después Cruz Azul hizo lo mismo, y eso me da orgullo”.

“Yo me imagino haber dicho a mis 18 o 20 años que me quiero dedicar a esto, por esas fechas los directivos se hubieran reído de mí, y me hubieran tachado de ridícula. Hoy vivimos una realidad que era imposible crear que sucediera hace mucho tiempo”.

Sobre su siguiente meta que se traza como anunciadora es con algún día ser la voz del sonido local de la Selección Mexicana y sobre todo sería aún más espectacular en hacerlo en el Mundial de 2026, el cual se celebrará en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

“Aparte del Mundial 2026, mi meta antes es ser la voz de la Selección mexicana de futbol, y ojalá en algún momento estar los partidos de la NFL, sin embargo, estoy buscando la manera de poder llegar a las personas indicadas, el camino que me lleve a eso, quiero y anhelo ser la voz del estadio de los juegos de futbol de mi país, sería un honor. Animar al Tri junto con la afición, ese es el sueño que ocupa mi mente”, concluyó.