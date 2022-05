La regiomontana que a sus catorce años buscará ser campeona del mundo en Taekwondo

Uno de los deportes que más logros le ha dado a México en la historia, sin duda ha sido el Taekwondo, con figuras mundiales salidas de nuestro país; ahora, con solo 14 años de edad, Dana Fabiola Téllez Juárez, buscará emular la carrera de medallistas olímpicos como María del Rosario Espinoza y Guillermo Pérez.

La nacida en Nuevo León, cambió los juegos propios de una niña, por dedicación y entrenamiento a esta disciplina, ya que, desde los cuatro años, el deporte llegó a su día a día, lo cual la ha llevado a tener la oportunidad de mostrarse ante los ojos del mundo en un mundial a su corta edad.

¿Desde qué edad practicas este deporte?

-Desde los cuatro años.

¿Por qué practicaste deporte desde muy corta edad?

-Mi mamá quería que hiciera algo en el día, y me metió a varios deportes desde chiquita, porque en la escuela tenía varios problemas con las niñas, y así fue como entré a los deportes y me gustó mucho el taekwondo.

¿Cómo nació el amor al Taekwondo?

-Mas que nada por el defenderme, el que son patadas y veía la pasión que muchas personas le ponían al deporte y decía yo también quiero llegar lejos también.

¿Cuántos días entrenas a la semana?

-Tengo ya 10 años entrenando todos los días, cambie fiestas, cumpleaños, todo por el deporte, ha sido mucho el sacrificio, entre el peso, las lesiones, y el deporte.

¿Al ser un deporte de contacto, te has lesionado de gravedad?

-Mi lesión más fuerte me sucedió como a los ocho años, cuando una vez me fracturé el empeine izquierdo, tuve que ir a terapia, rehabilitación, fue fuerte, fueron seis meses de recuperación.

¿Cómo te va en la escuela?

-Ahorita estoy en segundo grado de secundaria, y me va muy bien, saco nueve y diez, si también es prioridad mis estudios.

¿Cómo es tu día a día en estos momentos, como llevas un buen equilibrio entre el deporte y la escuela?

-Mi día empieza desde las 6:30 de la mañana, voy a la escuela, salgo a las 12, regreso a mi casa, como y a las 5:30 ya tengo que estar lista para empezar mi entrenamiento con mi coach, entrenó 3-4 horas por día y llegó a veces cansada a mi casa que no batallo para dormir, siento que duermo bien.

Sus logros competitivos

Con solo diez años, Dana obtuvo su primer gran logro en el taekwondo al convertirse en campeona nacional infantil en el 2018, torneo que la ganó siendo una novata.

Ahora en el 2022, la regiomontana volvió a pisar fuerte volviendo a ser campeona nacional, pero ahora en la categoría cadete, obteniendo su boleto para disputar el mundial en Bulgaria en el próximo mes de julio de este 2022.

¿Te imaginaste desde chiquita competir en un mundial representando a México?

-Si, desde chiquita, porque veía a los grandes atletas y decía ellos pueden, yo también puedo y por eso siempre le echo ganas y hago todos estos sacrificios, lloré muchas veces, me estresé muchas veces, porque aparte de todo, tienes que dar un peso especificó y como estoy en desarrollo a veces se complica.

¿Cuál es tu objetivo en el Mundial de este mes de julio?

-Mi meta es clara, yo voy por el oro, si no se me da, al menos quiero quedar en el medallero, porque voy a ir con todo, yo sé que son niñas de otros países y son muy buenas porque por algo quedaron, sé que todos vamos a ir con la mentalidad de ganar, pero yo en especial tengo esas ganas y que sea lo que Dios quiera.

¿Quién es tu ejemplo a seguir en el deporte?

-María del Rosario Espinoza es mi máxima ídolo, también admiro mucho a las chicas de Gran Bretaña, primero Dios y pueda, así como ellas acudir a unos Juegos Olímpicos y hacer historia ganando medallas.

¿Cómo vives estas semanas antes de lo que será tu competición más importante a tu corta edad?

-Fíjate que siempre he sido muy nerviosa al momento de las competiciones, pero me di cuenta que cuando competí en el nacional en Tabasco, estaba extrañamente muy relajada al contrario de las demás niñas que me volteaban a ver, yo siempre estoy nerviosa en los combates, pero esta vez no. En estos momentos me siento muy relajada, en su momento no me lo creía, porque en varios nacionales me ganaron, pero en el bueno de este año no me ganaron y eso me hace estar tranquila porque para eso trabajé.

¿Cómo estuvo la pelea final por el boleto al mundial?

-Todas las peleas en el nacional las gané por diferencia de puntos, pero la pelea más complicada fue la semifinal, porque cometí el error de no cubrir bien el peto y me entraban los golpes del lado derecho, pero al final logré ganar por un punto, ya cuando faltaban 10 segundos dije, no ya no entro, mejor me espero y manejé bien el área para lograr la victoria. Después la final la gané 22 a 8.

¿Quién ha sido la persona que te ha impulsado a ya ser campeona nacional?

- Mi mamá y mi profesor, ellos son los que siempre han confiado en mí, hubo muchas personas que me desanimaron, me decían que estaba muy difícil ganar y no creían en mí y cuando empecé a ganar, algunas de esas personas se enojaron o me dejaron de hablar porque no creyeron en mí.

¿Cuándo sentiste que se dio el parteaguas de tu carrera?

-Cuando me cambié de profesor, sabía que con mi actual coach (Cesar Saldaña) la exigencia se iba a incrementar demasiado y si me costó mucho al principio, pero me acostumbré, y tener un entrenamiento más profesional me ayudó mucho, porque yo antes no ganaba, perdía más de lo que ganaba, pero a partir de ese cambio, mis peleas cambiaron y ahora estoy siempre más cerca de las victorias.

Para cumplir su sueño de competir en el mundial, aún está el reto económico de lograr completar el pasaje de avión hasta Bulgaria, debido a que la federación solo se hará cargo de los gastos de los atletas una vez en tierras mundialistas.

Ante esto, mediante la pagina de facebook: Dana Fabiola Téllez Juárez , se publicarán eventos a beneficiencia de la deportista en la ciudad de Monterrey para poder cubrir el viaje al otro lado del mundo.

Sus números:

Nombre Completo: Dana Fabiola Téllez Juárez

Vive en: San Nicolás, Nuevo León

Nacimiento: 4 de febrero del 2008

Edad: 14 años

Peso: 41 kg

Campeonatos Nacionales:

- 2018: categoría infantil a los 10 años

- 2022: categoría cadete 14 años