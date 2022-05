No procede la apelación y Nahuel Guzmán no jugará con Tigres la jornada uno del Apertura 2022

La solicitud de inconformidad de los Tigres por la tarjeta roja mostrada a Nahuel Guzmán en los minutos finales de la semifinal contra el Atlas no procedió y el arquero argentino no jugará con Tigres la primera jornada del Apertura 2022.

La Federación Mexicana de Futbol, determino mantener la sanción luego de investigar a fondo los acontecimientos y pruebas mostradas por el equipo felino en la jugada de la expulsión.

“Se informa que en relación a la Solicitud de Investigación por un posible error manifiesto del árbitro, presentada por el Club Tigres de la U.A.N.L., una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del Jugador Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque correspondiente a la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 2022 de LIGA MX disputado entre los clubes Tigres de la U.A.N.L. vs. Atlas y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que No procede dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su equipo en su siguiente encuentro oficial de la LIGA MX” informó mediante un reporta la FMF.

Además del guardameta universitario, el Kinesíologo del Atlas de nombre Gustavo Witte, recibió un partido de suspensión por aventar el balón al campo y dos por contravenir a los principios de la deportividad.

Con esto resuelto, aún queda la expectativa de si el club felino recibirá o no una sanción por la posible alineación indebida en ese mismo encuentro, por lo que en las próximas horas se espera más información sobre este tema.