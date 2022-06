“Chicharito no tiene carácter”, dice el Matador Hernández

De goleador a goleador, el “Matador” Luis Hernández criticó a Javier “Chicharito” Hernández por no cuestionar al entrenador Gerardo Martino por no convocarlo a la selección mexicana, y eso lo hace un jugador sin carácter.

“Javier ha estado callado y se ha dedicado al futbol, respetuoso de la decisión del Tata, y no ha cuestionado por qué no está, y si Javier no lo hace pues no es un jugador de carácter, para mí”, declaró el Matador al diario Récord.

Hernández Carreón dijo que más allá de que Chicharito no sea convocado, lo que necesita el equipo tricolor es aprender a jugar en conjunto, de lo contrario, traigan a quien traigan el resultado será el mismo.

“Javier siempre se ha distinguido por sus goles con la Selección, pero si la Selección no juega para el común del equipo, aunque vaya el ‘Chicharito’ no va a pasar nada”, finalizó el ex atacante.

