“Juan Toscano no es jugador que va por ahí sin dejar marca”: Fabricio Oberto

El ex jugador argentino y ex campeón de la NBA Fabricio Oberto destacó la labor que ha hecho el mexicano Juan Toscano para llegar a la NBA y mantenerse en un equipo “tan competitivo” como los Golden State Warriors, y ahora ya está disfrutando las mieles del éxito al estar presente en la gran final de esta temporada.

El ex integrante de los San Antonio Spurs le pide que no se desespere por no jugar en la gran final, al contrario, debe estar listo para cuando el coach Steve Kerr lo requiera.

“Juan tiene que estar listo para cuando Steve Kerr lo requiera. Es lo máximo que puedes hacer y controlar, estar al máximo en su estado, entender el rol que tiene y si le toca estar en la cancha, es el momento que tiene que aprovechar, así sean tres o 48 minutos”, afirmó.

Fabricio dijo que el paso de Toscano por la NBA no debe medirse por los minutos que juega o los puntos que anota, sino por el esfuerzo que ha hecho por mantenerse en la liga.

“Su capacidad no tiene que ser medida por si gana o no, si juega o no, sin por todo el camino que hizo durante todo el año, ganarse un contrato, un lugar en un equipo tan competitivo, eso ya habla de su ADN, de que no es un jugador que va por ahí sin dejar marca. Creo que va a estar listo, lo estuvo siempre todo el año, en cada momento”, agregó.

También pidió a los aficionados mexicanos ser mesurados en cuanto a las expectativas que tienen sobre Juan, entender el papel que juega en estos momentos en el equipo de Golden State.

“Hay muchas expectativas con él, la gente quiere que meta 50 puntos, y lo puede hacer, pero el equipo no esta hecho para que lo haga. Hay que entender la partitura y ver lo que se toca en el equipo . Quiere jugar y ayudar al equipo, no tiene otra. Estoy seguro que no esta pensando en meter muchos puntos, entra a correr y ser como una bestia que va, viene, sumando al equipo y eso también ayuda”, reconoció Fabricio.

LATINOS EN FINALES

Esta será el cuarto año en la historia de la NBA que por lo menos dos latinos estarán presentes en una final con el propio Toscano, y del lado de los Boston Celtics con el dominicano Al Horford. Oberto lo achacó a la globalización que vive la NBA actualmente. La liga llega a todos los rincones del mundo y eso hace que muchos jugadores y jugadoras jóvenes la vean, sueñen con estar ahí y luchen por eso.

“La globalización llegó hace mucho y me parece que también el trabajo que ha hecho la NBA, desde redes sociales, medios, toda esa expansión, la información, el poder tener recursos cerca. La semana pasada de inauguraron dos canchas de Junior NBA en Córdoba (Argentina), y todo eso genera cultura deportiva, de sueño, de que quieras estar en ese lugar, tener la chance de poder llegar o ser un jugador profesionales o jugar en la NBA”, reconoció el argentino.

Recordó que cuando era joven era más un poco más difícil acceder a información de la NBA y se congratuló de que las cosas sean diferentes en la actualidad.

“Antes había menos latinos. Yo veía a Toni Kukoc y decía ¡wow! Pero no podía ver lo que hacía todos los días, de repente llegaba una revista y decía: así entrena Hakeem Olajuwon. Lo que pasa ahora es diferente, es un orgullo tremendo verlos como se siguen reinventando. El jugador latino nunca deja de crecer y buscar algo diferente y eso es lo que va poniendo las raíces y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos de cada persona”, recalcó.

Finalmente dijo que tanto Warriors como Celtics tienen oportunidad de ganar el título y dio sus pronósticos:

“Me parece que los dos equipos pueden ganar, los Celtics han demostrado de sobra que pueden ganar fuera de casa, ganaron en Milwaukee y Miami. Los Warriors ganaron en Memphis también, así que Warriors en cinco juegos o Celtics en seis”, concluyó.

LATINOS QUE SE HAN ENFRENTADO EN FINALES

AÑO DUELO

2022 Juan Toscano (México, Warriors) vs Al Horford (República Dominicana, Celtics

2016 Leandro Barbosa (Brasil, Warriors) y Anderson Varejao (Brasil, Warriors)

2007 Manu Ginóbili (Argentina, Spurs) y Fabricio Oberto (Argentina, Spurs) vs Anderson Varejao (Brasil, Cavaliers)

2005 Manu Ginóbili (Argentina, Spurs) vs Carlos Arroyo (Puerto Rico, Pistons)

LATINOS CAMPEONES DE LA NBA:

-Leandro Barbosa, Brasil (2015)

-Manú Ginóbili, Argentina (2003, 2005, 2007, 2014)

-Tiago Splitter, Brasil (2014)

-JJ Barea, Puerto Rico (2011)

-Fabricio Oberto, Brasil (2007)

-Carl Herrera, Venezuela (1994, 1995)

-Butch Lee, Puerto Rico (1980)

