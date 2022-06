Tata Martino pide calma y afirma que nadie se juega su puesto en el mundial ante Uruguay

Gerado Martino pidió calma, no adelantarse a las fechas, y afirmó que ninguno de los jugadores convocados a la selección mexicana para enfrentar a Uruguay este jueves se juega un puesto para la lista final del mundial de Catar 2022.

“Ningún jugador se juega un puesto en el Mundial por un partido y debo decir que cada momento que estamos juntos es importante, esto no termina en los momentos así, continúa con lo que van haciendo a lo largo del semestre en sus clubes. Todavía hay algunos de los que nos acompañan que todavía no tienen resuelto su futuro. Los estados de ánimo y cambio de ánimo cambiarán”, señaló el Tata en conferencia de prensa.

Por otra parte Martino dijo que el juego de este jueves ante los charrúas será importante pero no lo ve como un rival con similitudes a Argentina, a quien enfrentarán en el Mundial.

“Los rivales que tenemos son de primer nivel, sobre eso no hay nada qué discutir. Uruguay no marcaría una similitud con Argentina, salvo que son dos equipos sudamericanos que están compuestos por excelentes individualidades, pero en lo grupal, se mueven con diferentes estructuras”, apuntó Martino.

Dejó ver que le hubiera gustado tener enfrente a rivales del viejo continente, pero acepta que esto a veces es complejo por la actividad que tienen en su confederación.

“Nos hubiera gustado jugar con algún rival europeo, pero tienen Nation League. Primordialmente conseguimos los rivales que podemos conseguir. No siempre se pueden elegir los rivales que estamos necesitando; no siempre se puede y no es fácil, todavía nos está constando terminar de confirmar a los rivales”, finalizó.

