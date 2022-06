Rafael Herrerías dice que una mujer sangra más que un toro por su periodo menstrual

En un intento por defender las corridas de toros en la Ciudad de México, el empresario taurino Rafael Herrerías hizo una declaración muy polémica pues dijo que los bureles no sangran tanto como una mujer que tiene su periodo cada mes.

El también directivo estivo presente en el programa “Esta Mañana” del Heraldo Televisión, y ahí respondió a la diputada Ana Villagrán, quien está impulsando la prohibición de la llamada “Fiesta Brava” por la tortura que sufren los animales.

“No lo torturan como dice ella (Villagrán). El toro de lidia vive cuatro años y la plaza está a 20 minutos. Una mujer tiene su periodo cada mes y sangra mucho más que un toro en toda su vida”, fue la controvertida opinión.

"Una mujer tiene su periodo cada mes y sangra mucho más, que un toro, en toda su vida", así defiende el empresario Rafael Herrerías las corridas de toros en la #CDMX frente a la diputada @AnaJVillagran. pic.twitter.com/ozWqyWubKa — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) June 2, 2022

Agregó que todo el asunto de las corridas se trata de algo político y recomendó al que no le guste, que no asista.

“Si el gobierno me dio permiso para hacer una plaza de toros, que me la pague y la quitamos. Esto es política, la diputada eso es lo que está haciendo. No está confirmando nada. A mi el box de mujeres no me gusta, pues no voy y ya, se me hace horrible, pero no voy en contra de la forma de vivir de mucha gente”, agregó.

Las declaraciones del empresario fueron tachadas de “misóginas, lamentables y vergonzosas”.

El presidente de la comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma, expresó su apoyo a la legisladora, quien “recibió dichos comentarios por defender la vida y el trato digno y respetuoso que merecen los toros”, exigió a Herrerías disculpas públicas.

Es indignante, vergonzoso y reprobable que existan comportamientos como el del Sr. Rafael Herrerías. Lo mínimo que debería hacer es ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres y a la sociedad en general. Como hombre, me avergüenza que existan congéneres así.#Patetico pic.twitter.com/rChE51X17Q — Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) June 2, 2022

