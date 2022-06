Gerardo Martino descarta renunciar a la Selección Mexicana

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, ha sido el blanco de críticas por el funcionamiento y los resultados de la escuadra tricolor; el estratega aseguró que pese a estos aspectos no piensa en dejar su puesto.

“Estaría contestando una obviedad, así que preferiría no contestar algo que no está ni en consideración”, fue la respuesta de Martino al ser cuestionado sobre si ha pensado en renunciar.

El técnico argentino sabe de los comentarios que han surgido por el funcionamiento de su equipo, mismos a los que calificó como “un juego mediático” al que no hacen caso en el interior de la escuadra nacional. “Lo que viene de afuera es va a renunciar no va a renunciar, es un juego que no debemos ni siquiera salir a discutir”, agregó el ‘Tata’.

Martino compartió que lo más importante en la Selección Mexicana, aún en la parte más complicada de la eliminatoria mundialista, siempre ha sido “Lo que tenemos que corregir desde adentro”. Al respecto del tercer partido amistoso contra Ecuador el técnico del México expresó el objetivo que tienen en colectivo.

Gerardo Martino Gerardo Martino, técnico de la Selección mexicana (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)

“Deseamos ganar el partido, tener una buena producción”, dijo el argentino. Sobre la goleada que sufrió la Selección Mexicana ante Uruguay comentó que sí existió autocrítica entre todos los elementos.

“Las derrotas las asumimos en forma conjunta, tanto futbolistas como cuerpo técnico, no somos un grupo que evade la autocrítica, la hacemos en el lugar que corresponde, en el lugar de la concentración”, sentenció.

