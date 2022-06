¿Qué necesita México para avanzar en el Torneo Esperanzas de Toulon?

La Selección mexicana sub-21 continúa su participación en el Torneo Maurice Revello, también conocido como Esperanzas de Toulon, en donde buscará conseguir su boleto a las semifinales.

El Tri, dirigido por Raúl Chabrand enfrentará este domingo 5 de junio a Indonesia con la obligación de ganar o morir en el torneo.

Y es que la derrota agónica ante Venezuela complicó la calificación del equipo comandado por jugadores como Efraín Álvarez y Santiago Muñoz, al dejarlos solo con tres unidades tras dos fechas.

¿Qué necesita México para avanzar?

El camino del Tri no es fácil, ya que ya no dependen de sí mismos para obtener el boleto.

La Selección necesita vencer a Indonesia en el encuentro y esperar que tanto Francia (vs Argentina), como Colombia (vs Japón) y Comoros (vs Argelia) caigan en sus respectivos encuentros.

México Ramón Juárez fue el héroe del Tri ante la Vinotinto (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Aunque existe una posibilidad en la que si Venezuela, líder del sector B, caiga ante Ghana y México venza a Indonesia, pueda llegar como primero del grupo, solo si superan la diferencia de goles (+ 2 de Venezuela).

Así que México deberá emplearse a fondo si no desea volver a quedarse en la fase de grupos como en 2016.

Cabe recordar que en sus dos últimas participaciones (2018 y 2019) México tuvo destacadas actuaciones, tras quedar como subcampeón y en el tercer lugar, respectivamente.

Publimetro te recomienda