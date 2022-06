Periodista polaco critica a la Selección mexicana: “Son un desastre”

La Selección mexicana se medirá ante Polonia en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Catar 2022, razón por la que periodistas de aquel país ya le siguen la pista al Tricolor, ejemplo de ello es Tomasz Moczerniuk, quien no dudó en criticar al combinado azteca.

El periodista polaco no se guardó nada contra la Selección mexicana, ante el mal momento que vive futbolísticamente. “Me gusta lo que veo. Son un desastre. Solíamos tener miedo de México. Ahora ya no”, fueron las palabras que ofreció a AS, mismas que no tardaron en generar polémica.

Tomasz Moczerniuk considera que los jugadores actuales “no tienen corazón” para representar a la Selección mexicana. “Me gustaba ver a México antes, creo que tenían muchas más cualidades, fuerza y corazón. Ahora creo que no hay corazón”.

“He visto los partidos contra Guatemala, Nigeria, Uruguay y no hay mucha calidad. No hay tiempo, faltan cinco meses y es más corto. No hay suplentes. Contra Guatemala jugaron los jóvenes y no tenían corazón”, añadió el especialista.

🇵🇱🗣 Tomasz Moczerniuk, periodista polaco, analiza el partido: “México tiene problemas, pero nosotros también tenemos muchas dudas” Fuerte crítica para la Selección Mexicana 🚨



(🎥: @Fmercu9) pic.twitter.com/znUQlqREDX — AS México (@ASMexico) June 6, 2022

La Selección mexicana tendrá una dura prueba en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, pues además de enfrentar a Polonia, se verá las caras ante Argentina y Arabia Saudita.

