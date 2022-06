Burro Van Rankin crítica al América por sus fichajes: “deberían de ser más serios”

Las Águilas del América ya están en su pretemporada de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX y, aunque de momento no han hecho ningún fichaje oficial, se especula que Jürgen Damm sería el primero, contratación que ya dio mucho de qué hablar.

Jorge Burro Van Rankin, conductor de Televisa y fiel seguidor del conjunto de Coapa, fue uno de los que se pronunció ante el posible fichaje del exjugador de Tigres, no guardándose nada en contra de su equipo.

“Desde mi humilde punto de vista, el Club América debería ser más serio en sus contrataciones, no puede llamar a un jugador que tiene un año sin jugar, y otros que ya no entran en el equipo. Es algo de no creerse”

— Burro Van Rankin