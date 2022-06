VIDEO: Checo Pérez hace llorar a fan que lucha contra el cáncer con emotivo gesto

Sergio Checo Pérez dice atravesar el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1, y muestra de ello fue su reciente victoria en el Gran Premio de Mónaco, misma que lo llevó a ponerse a 15 puntos del liderato del campeonato de pilotos, el cual le pertenece a su compañero Max Verstappen.

Checo Pérez se concentra para el GP de Azerbaiyán; sin embargo, previo a él tuvo un gran gesto con uno de sus aficionados que lucha contra el cáncer, pues el piloto mexicano le envió un saludo y muchas fuerzas para la etapa de enfermedad que vive.

La hija del aficionado contó en Twitter que su papá siempre ha sido aficionado de la Fórmula 1, y desde que llegó Checo Pérez a ella lo ha apoyado. Desafortunadamente, hace un par de años le detectaron cáncer de colon, enfermedad que no ha sido impedimento para ver cada carrera del deporte motor, mismo que ha unido a padre e hija.

La joven pidió ayuda en Twitter, para que el mensaje llegara al piloto mexicano y pudiera mandarle un mensaje de apoyo a su padre, petición que se cumplió, gracias al apoyo que tuvo de miles de personas que compartieron la historia.

El tapatío contactó a la joven, pidiéndole el nombre de su papá para mandarle el saludo. “Hola, siento mucho de lo tu papá. Cómo se llama y con gusto le mando un video, fuerza. Nevergiveup”, escribió Checo.

Posteriormente, la joven compartió la reacción de su papá al ver el saludo de Sergio Pérez hacia él, pues el aficionado no pudo contener el llanto de la emoción.

“Checo, me acabas de dar la sorpresa de mi vida. Muchísimas gracias, yo siempre he sido fan tuyo. Siempre has sido inspiración no solo para mí, sino para miles y miles de mexicanos, ahora que estás en un gran equipo, que realmente se ve tu habilidad, ahora estás en el lugar que mereces, estoy seguro de que pelearás este año por el campeonato. Tu nombre gesto refleja la bondad de tu corazón, no sabes cuánto me ha motivado esto”

— Respondió el señor