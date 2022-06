“Exagerado que pidan que Martino se vaya”: Funes Mori

Uno de los referentes al ataque que tiene la Selección Nacional de México, es Rogelio Funes Mori, delantero de los Rayados que ya se encuentra al cien por ciento después de dos largas lesiones que lo alejaron tres meses de las canchas.

El mellizo, consciente de todas las críticas a Gerardo Martino por el mal funcionamiento del equipo, especificó que, para él, que se pida el cesé del entrenador argentino del Tricolor le parece exagerado al ya estar calificados a Catar 2022.

“Desde mi punto de vista (Gerardo Martino) lo ha hecho muy bien y creo que es exagerado que se vaya ahora luego de estar en un proceso largo en el que pudimos clasificar al mundial. Ahora que estamos me parece exagerado que se vaya” declaró el atacante de México.

Pide a Chicharito a la Selección

Siguiendo con el tema de la selección, el máximo anotador en la historia de los Rayados especificó que sería importante que Javier Hernández regresé a la Selección Nacional, ya que lo considera uno de los mejores delanteros del país.

“Yo desconozco la situación del Chicharito con el Tata, ahí no me puedo meter, pero todos conocemos lo que ha dado en la Galaxy y en la Selección. Él junto con Raúl Jiménez son de los mejores delanteros de México y sería importante que esté” comentó el ariete.

Por último, Funes Mori detalló que fue complicado perderse estos meses por las lesiones debido a que ya tenia mucho sin sufrir de molestias físicas.

“Ha sido difícil no estar dentro de la cancha, soy un jugador que siempre quiere estar, que siempre juega, que siempre trata de dar lo mejor en la cancha y obviamente a veces las desgracias como las lesiones me pasan y la verdad hace mucho que no me pasaba nada y no estar adentro es difícil” concluyó.