Haaland completa su fichaje con el City

El Manchester City completó este lunes el fichaje del delantero noruego Erling Haaland, procedente del Borussia Dortmund, un paso que le llena “de orgullo” tanto a él como a su familia.

“Este es un día de orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado hacerlo en las últimas temporadas. No puedes evitar admirar su estilo de juego, es emocionante y crean muchas ocasiones, lo cual es perfecto para un jugador como yo”, señaló tras estampar su firma en su nuevo contrato de cinco años junto al director deportivo del club, Txiki Begiristain.

Los campeones de la Premier League anunciaron el mes pasado que habían llegado a un acuerdo con el club alemán para el traspaso del ariete de 21 años después de abonar su cláusula de rescisión, de 51.1 millones de libras esterlinas, casi 60 millones de euros.

Haaland, cuyo padre, Alfie, jugó en el conjunto ‘citizen’ entre 2000 y 2003, se unirá oficialmente al equipo de Pep Guardiola el 1 de julio. Ahora, recala en la Premier avalado por los 86 goles anotados en 89 partidos en dos temporadas y media en el Dortmund.

"Hay muchos jugadores de clase mundial en este equipo, y Pep es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, así que creo que estoy en el lugar correcto para cumplir mis ambiciones. Quiero marcar goles, ganar títulos y mejorar como futbolista, y confío en que pueda hacerlo aquí", subrayó.

Begiristain, por su parte, destacó que el noruego ha sido “uno de los mejores delanteros de Europa en las últimas temporadas”. “Su récord goleador es excepcional y sus actuaciones en el Borussia Dortmund y en la Champions en particular han demostrado que puede triunfar al más alto nivel. Erling tiene todo lo que queremos en un delantero y estamos seguros de que se destacará en este equipo y en este sistema”, explicó.

“Su ascenso ha sido notable, y todavía tiene 21 años. Sus mejores años están por venir y confiamos en que puede mejorar aún más trabajando con Pep. Este es un fichaje muy ilusionante para nuestro club, y estoy seguro de que nuestros aficionados disfrutarán viendo a Erling jugar en este equipo”, concluyó.