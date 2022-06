Florentino Pérez: “Este no es mi Mbappé, le han confundido”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, explicó lo sucedido con el fichaje frustrado de Kylian Mbappé, quien fue sometido a “presión” política y deportiva desde París y Catar para terminar cambiando de opinión en un fichaje que se “alargó mucho”.

"No es mi enemigo el PSG, ni el Chelsea ni el City. Todos son amigos, somos muy deportistas y nos llevamos bien con todos. Yo no he peleado con el PSG", dijo este miércoles por la noche en una entrevista a 'El Chiringuito de Jugones', que recoge Europa Press.

El presidente del cuadro blanco se refirió así y en primer lugar al fichaje de Aurélien Tchouaméni. "Contó Tchouaméni que Mbappé le dijo que si quería ir al PSG y él le dijo que no, y Mbappé lo entendió perfectamente. Eso pasa muchas veces", apuntó, señalando además el "problema" de los conocidos como clubes-estados.

Sin embargo, uno de los grandes focos de la entrevista fue lo ocurrido con Mbappé, un fichaje que se "alargó mucho" desde el año pasado y en el cual, en los últimos 15 días con la confirmación hace un mes, el jugador cambió fruto de las presiones. "No traicionó a Florentino. Mbappé transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en el Madrid, era su sueño de pequeño y es verdad", dijo.

"Lo quisimos hacer en agosto, no fue posible, no le dejaron, y él seguía manifestando que podría esperar. Habló con ellos y les dijo que se quería ir. Pasó mucho tiempo, había que esperar un año, y 15 días antes cambió la situación por una presión política y también económica imagino. Entró como en un bloqueo y debió salir por lo que pensó que era más fácil. Veíamos que cambió", explicó.

Florentino confesó que el jugador francés no era el mismo esos días, fruto sobre todo de la presión política. "Un dato importante es también cuando él no quiso hacer un acto de patrocinio conjunto con todos sus compañeros de la selección. El fútbol es un deporte colectivo, le habían ofrecido no solo ser líder de un equipo, de la gestión del club. Este no es el Mbappé que yo quería tampoco", dijo.

"Este es otro Mbappé, que fruto de la presión ha debido cambiar de sueño. Él es muy joven. Le llama el presidente de la República y le dice 'no te vayas', que no tiene sentido que le llame el presidente. La presión le ha hecho cambiar, no es fácil. No ha venido porque no ha querido, pero que si Catar, que si dos Estados, los políticos, si te presionan todos igual te bloqueas", añadió.

Mbappé Kylian Mbappé decidió firmar con la renovación con el PSG (Christian Hofer/Getty Images)

"Se ha alargado mucho su fichaje y ha cambiado de opinión. La presión que más le ha podido afectar es la política. Lo ha tenido que pasar mal. Aquí no me cabe en la cabeza que el rey de España llamase... Presidentes de la República, la alcaldesa de París, y vas a Catar y te ofrecen una serie de cosas que te vuelven loco, una influencia en el proyecto deportivo desproporcionada para un jugador, que le hacen bloquearse", insistió.

El presidente del Madrid se refirió además al sentir del aficionado blanco y la posibilidad de que el delantero del PSG juegue en el cuadro español en el futuro. "El Mbappé que iba a venir no es el que me encontré. Si es así prefiero que se quede en el PSG, el Mbappé que yo conocí es el del sueño. Este Mbappé no es mi Mbappé, si cambia, la vida da mil vueltas", dijo.

"Este Mbappé que se niega a hacer un acto con su selección, ese no le quiero. Eso ha podido ser un lapsus, le han confundido, es joven. No tengo nada contra él, pero yo me creía lo del sueño, eso es verdad. Ningún jugador en la historia del Madrid ha estado por encima de los demás. No vamos a hacer ninguna excepción", añadió.

Además, Florentino valoró el mercado de fichajes más allá de la estrella parisina, como un Haaland que no tenía sitio con Benzema. “Tenemos al mejor delantero centro del mundo y era incompatible con Haaland. No vamos a traer a Haaland para que se siente en el banquillo. El nuevo equipo lo estamos haciendo bien, con algún refuerzo, con los jóvenes”, terminó.

