“París 2024 sería la puerta para cerrar el camino que inicié en Sydney 2000″: Amalia Pérez

Amalia Pérez es una de las atletas mexicanas más laureadas en la historia de este país. A pesar de su discapacidad (artrogriposis congénita), ha dominado el powerlifting por más de 20 años y puesto en alto el nombre de México en las más importantes competencias internacionales en las que ha participado, principalmente Juegos Paralímpicos y Parapanamericanos.

Desde Sydney 2000 hasta Tokio 2020, Pérez Vázquez ha ido a competir y ganar medalla en cada una de las justas paralímpicas y ahora tiene un nuevo reto en puerta: París 2024, sus séptimos juegos y con los que cerraría una extraordinaria carrera deportiva.

“En México no se conocía mucho de esta disciplina (powerlifting), no había entrenadores, gente preparada, se desconocía completamente, decían ‘¿y eso con qué se come?’” — Amalia Pérez

-Por ahora estás enfocada en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023 pero ¿también buscarás tu boleto a los Paralímpicos de París?

“Sí, es parte del proceso buscar primero el boleto rumbo a los Parapanamericanos que es el primer filtro, para poder asistir a París 2024 y evidentemente poder estar ahí, la que sería mi séptima justa paralímpica”.

“Afortudanamemte gracias a los resultados, trabajo, desarrollo que hemos venido haciendo dentro de esta modalidad, ya se conoce cada vez más a nivel nacional y mundial” — Amalia Pérez

-¿París 2024 sería el escenario perfecto para cerrar con broche de oro tu gran trayectoria?

“Seguramente París sería la puerta para cerrar el camino que inicié en Sydney, Australia en 2000. Pero por ahora lo desconozco porque hoy por hoy me siento capaz, estoy fuerte, sigo estando dentro de las seis mejores del mundo, me siento saludable y principalmente motivada. París me espera, está a la vuelta de la esquina y quisiera hacer esta historia ya no tanto por Amalia, sino realmente por un país, por mover masas y a la mejor romper e implantar un récord más que creo que ningún país lo ha tenido”.

(MEXSPORT/CONADE/MEXSPORT)

-Has asistido a seis justas paralímpicas desde Sydney 2000 y en cada una de ellas traído medalla para México, eres una de las atletas más exitosas de este país pero ¿tú te sientes así, reconocida por las autoridades y la gente?

“En la actualidad creo que sí, mucha gente reconoce mi trabajo, mi trayectoria. Tuve la oportunidad de ir un mes a Argentina y la verdad es que me abrieron las puertas, los espacios, me dieron todas las facilidades para entrenar allá, y todo gracias al trabajo que he venido haciendo a nivel internacional. Estoy muy emocionada porque esta experiencia me hace saber que Amalia no nada mas esta repercutiendo en México a nivel nacional, sino a nivel internacional también”.

(MEXSPORT/CONADE/MEXSPORT)

-¿Qué significa para ti la disciplina del para powerlifting?

“Como parte de mi discapacidad (artrogriposis congénita) que fue de nacimiento, y como una forma de rehabilitación mis papás me metieron a natación a los seis años, posteriormente entre a la escuela del DIF Nacional donde practicaba varios deportes y me enamoré del powerlifting porque los entrenadores me decían que tenía cualidades para ser una pesista, posteriormente me hacen una prueba y doy la marca para asistir a mi primer nacional en Guadalajara. Gané como la mejor levantadora y de ahí me seleccionaron a un campeonato mundial. Cuando me dijeron que iba a representar a mi país, ahí creció mi compromiso, mi pasión por esta disciplina”.

(MEXSPORT/CONADE/MEXSPORT)

-¿Hay más atletas que tengan el gusto por este deporte? ¿Quién viene detrás de ti para mantener el buen nivel del para powerlifting que has impuesto?

“Desde que entré en esta disciplina mi compromiso fue ese, el buscar brechas, abrir puertas, hacer conciencia. Actualmente ya hay una Federación de Powerlifting regular ante Conade, de la que soy su presidenta y me estoy dando a la tarea de asistir a nivel nacional con los institutos a promover esta disciplina, implementarla y sobre todo a impulsar que el día de mañana se pueda considerar un deporte olímpico porque nada más se considera a la halterofilia. Mucha gente confunde el powerlifting con la halterofilia y eso es erróneo”.

-Finalmente ¿Qué es la artrogriposis congénita?

“La adquirí de nacimiento porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, a los seis meses se cayó y a esa edad tuve que nacer. Al no cumplirse el ciclo fetal como debe ser, no pude adquirir fuerza en piernas. Eso se da en las personas que adquieren la discapacidad dentro del embarazo y no alcanzan a desarrollarse completamente. Hay muchos casos, en algunos la discapacidad es en piernas, otro en brazos, otros en brazos y piernas, a otros ni siquiera se les nota, es una discapacidad muy dispersa. El daño es en huesos porque no alcanzan a desarrollarse y crecer completamente”.

MEDALLAS PARALÍMPICAS DE AMALIA PÉREZ

JUSTA PRESEA

Tokyo 2020 Oro

Río 2016 Oro

Londres 2012 Oro

Beijing 2008 Oro

Atenas 2004 Plata

Sydney 2000 Plata