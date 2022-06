Falla motor de Checo Pérez y queda fuera temprano del Gran Premio de Canadá

No fue el mejor fin de semana para el tapatío. (Jim Watson/AP)

Mal fin de semana para el piloto mexicano Sergio Pérez quien no pudo completar el Gran Premio de Canadá, novena carrera de la temporada de Fórmula Uno.

Cuando se corría la novena vuelta de 70 en el circuito Gilles Villeneuve, el tapatío reportó a su equipo por la radio una falla en el motor y no pudo continuar la carrera.

Pérez Mendoza tuvo un fin de semana para el olvido luego de impactarse contra un muro en la clasificación y ahora no pudo continuar en la carrera por la avería en el auto.

¡NOOOO PUEDE SEEEEER! 😭

¡CHECO FUERA DEL #CanadianGP! 🇲🇽🚨



Por falla en el motor, 'Checo' Pérez se despide de la carrera. Nada más que hacer. 💔

“Irnos en ceros duele, los problemas con el auto siguen perjudicándonos bastante y hoy irnos de cero no nos va tan bien. Perdí drive y me quede totalmente en neutral, y ya no avanzaba para nada, es una pena. Teníamos todo para recuperar y pelear por el podio hoy”, declaró el mexicano a Fox Sports.

¡TENEMOS A 'CHECO' EN F1xFOX! 🚨



Luego de quedar fuera del #CanadianGP por fallas en el motor, 'Checo' Pérez habló del complicado momento.



💔 "UNA PENA HABER PERDIDO ESTE DÍA, TODO IBA MUY BIEN. TENÍAMOS TODO"

